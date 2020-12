PEOVIĆ TVRDI KAKO APN-OVI KREDITI PODIŽU CIJENE STANOVA: ‘Mjera subvencioniranja se mora definirati na drugačiji način’

Najavila je da će Radnička fronta amandmanom tražiti da se krediti mogu dizati cijelu godinu ili da se godinu dana ranije zna rok kada će se raspisati natječaj za te kredite

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović u utorak je upozorila da APN-ovi krediti podižu cijene stanova namijenjene mladim obiteljima te da se zakonskim izmjenama pogoduje građevinskom kapitalu, trgovcima nekretnina i bankama.

“APN-ovi krediti, što će ministar financija Zdravko Marić vjerojatno i sam priznati, dižu cijene stanova i mjera subvencioniranja se mora definirati na drugačiji način”, ustvrdila je Peović na konferenciji za novinare, komentirajući izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita.

Ovo je mjera koja omogućava mladim obiteljima da preko subvencioniranja stambenih kredita putem APN-a dođu do svoje prve nekretnine, no, APN-ovi krediti dižu cijene stanova, i to nekoliko puta više od prosječnog iznosa subvencije, što je potvrdila i analiza HNB-a, ustvrdila je.

Kratak period u kojem morate pronaći stan

Naglasila je da se nije trebalo ići u hitnu proceduru i trebalo se uvažiti primjedbe iz javne rasprave da se puno ranije objave datumi za APN-ove kredite ili da budu dostupni čitave godine kako ne bi dolazilo do ‘balona’, odnosno, kratkog perioda u kojem morate naći stan, pristati na visoku cijenu jer nemate izbora kako ne biste izgubili subvenciju.

“Na taj način se način ono što država putem subvencioniranih kredita omogućava mladim obiteljima nivelira s višom cijenom stanova, odnosno, subvencionirani kredit ide direktno u ruke prodavača stana. Tako se ono što smo htjeli postići, rješavanje stambenog pitanja zbog visoke cijene stana, u principu samo otežava i dolazimo do istog problema – cijene stanova rastu. Ovom mjerom se pogoduje i građevinskom kapitalu, trgovcima nekretnina i bankama, a tek u manjoj mjeri mladim obiteljima koje i dalje u najvećoj mjeri snose teret kupovine stana”, istaknula je Peović.

Neplaćanje poreza od tri posto za prvu nekretninu

Vladin je cilj da se ovim izmjenama riješi stambeni problem u Covid-19 krizi i nakon potresa u Zagrebu, ali ovom se mjerom ide za tim da se prodaju stanovi u centru i za sitan novac prepuste mešetarima, a da obitelji uzimaju kredite i odlaze na periferiju, pri čemu gradska infrastruktura ne slijedi odlazak na periferiju, dodala je.

Najavila je da će Radnička fronta amandmanom tražiti da se krediti mogu dizati cijelu godinu ili da se godinu dana ranije zna rok kada će se raspisati natječaj za te kredite.

Smatramo i da bi trebali napraviti ono što je HDZ najavljivao u predizbornoj kampanji, odnosno, da se za prvu nekretninu ne plaća porez od tri posto. Mišljenja smo i da bismo trebali poticati stambeno zadrugarstvo i društveno poticano stanogradnju, ali na način da se stanovi mogu uzimati u dugoročni pa čak i cjeloživotni najam te da se infrastrukturno prati izgradnja novih kvartova, poručila je.

Potpora Radničke fronte za Tomaševićevu kandidaturu

Pojasnila je da će, nakon raskida koalicije s Možemo, djelovati samostalno, izvan Kluba, ali da će Radnička fronta koristiti sva moguća sredstva za obespravljenu većinu i borbu protiv “crnog mraka”, a za to je, kaže, sudjelovanje u odborima bolji način. I Dragutin Lesar je bio nezavisan pa je ipak ostavio traga, ocijenila je.

Rekla je da je prerano govoriti o potpore Radničke fronte eventualnoj kandidaturi Tomislava Tomaševića za gradonačelnika Zagreba te da, nakon što više nisu u zeleno-lijevoj koaliciji, tek trebaju odlučiti na koji će način izaći na izbore u Zagrebu.