Zastupnicu Radičke fronte, Katarinu Peović, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu optužilo je da je na dan europskih izbora, 26. svibnja 2019., kršila izbornu šutnju, za što je predviđena novčana kazna do 30 tisuća kuna, odnosno 3984 eura.

Juliju Penjak, Zamjenicu općinskog državnog odvjetnika pritom se poziva na obavijest o nezakonitom ponašanju Katarine Peović koju je DORH-u u kolovozu 2019. dostavilo Državno izborno povjerenstvo, piše Novi list.

Na Facebook profilu objavila fotografiju uz poruku

Ona je, smatraju u DORH-u, zaslužila kaznu zato što je spomenutog datuma na svom Facebook profilu objavila fotografiju sebe kako ubacuje glasački listić u kutiju, uz poruku “Danas sam bila na biralištu. Pozivam sve obespravljene da osim ulica iskoriste sva ostala raspoloživa sredstva, pa i alate kapitalističke tzv. demokracije, u borbi za radnu većinu”.

Politički pritisak

Na ove optužbe reagirala je i sama zastupnica koja je za N1 rekla.

“Ako sam ja prekršila predizbornu šutnju, onda je i Andrej Plenković i Kolinda Grabar Kitarović i svi drugi, na tom takozvanom festivalu demokracije na dan kad se izlazi na izbore i kad mediji snimaju kandidate kako glasaju”, kaže Peović i dodaje da je stvar smiješnija kad se uzme u obzir i to da je tadašnji predsjednik DIP-a Đuro Sessa upravo na taj dan dao intervju u kojemu kaže da je predizborna šutnja jedan atavizam koji treba ukinuti.

“Ovo se ne može drugačije protumačiti nego kao politički pritisak koji ide za tim da financijski penalizira političke protivnike. Kazna za to ide do 30 tisuća kuna, a to nije malo”, kaže Peović.