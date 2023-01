Hoće li prijedlog novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama omogućiti privatizaciju obale od strane velikih korporacija? Radi li se, kao što tvrdi oporba, o "zakonu opasnih namjera" ili uvođenju reda u pomorsko dobro? Pitanja su to o kojima se raspravljalo u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži Prvog'.

Ravnateljica Uprave pomorstva u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Nina Perko kazala je da je Ministarstvo pripremalo taj Zakon skupa sa stručnjacima iz različitih grana.

Sačuvati pomorsko dobro za buduće generacije

"U radnoj grupi imali smo i stručnjake s Pravnog fakulteta i Građevinskog fakulteta, predstavnike tijela državne uprave, Državnog odvjetništva i, naravno, udruga i inicijativa građana duž cijelog Jadrana. Prvenstveni cilj koji smo si postavili već na prvom sastanku, a koji je takav u zakonu, jest da pomorsko dobro ostane opće dobro. To je jedino opće dobro u Republici Hrvatskoj. To znači da nitko nije vlasnik tog pojasa koji čine unutarnje morske vode i teritorijalno more te dio obale od crte srednjih, viših, visokih voda, najmanje 6 metara. Znači, ovim zakonom se uređuje način upravljanja, a, najvažnije, način zaštite jer, kao što se u tekstu u osnovnim odredbama propisuje, želimo da pomorsko dobro ostane sačuvano za generacije koje dolaze", rekla je Perko.

No, saborska zastupnica iz Kluba HSS-a i Radničke fronte, Katarina Peović, smatra da Zakon polazi od "potpuno pogrešnih pretpostavki".

"Imate u uvodu Zakona da će uspostaviti brži i uspješniji gospodarski razvitak Hrvatske. To se sigurno neće dogoditi, tako da se ne rješavaju problemi koji su na terenu, već se otvaraju nove kategorije, kao što su razlika između prirodnih i uređenih plaža, kao da uređene plaže nisu prirodne, pa se onda između uređenih plaža opet radi kategorizacija - razlikovanje javne plaže od plaže koja je neka funkcionalna cjelina s hotelom, resortom ili kampom. I, naravno, plaže za posebnu namjenu koje otvaraju mogućnost golemog zdravstvenog turizma koji već postoji na obali, koji će biti zatvoren", kazala je Peović.

'Imat ćemo ono što smo gledali u američkim filmovima'

Međutim, dodala je da su financijeri već prepoznali mogućnost da svojim kupcima novih vila garantiraju da će imati svoju privatnu plažu ili prostor koji će biti samo njihov.

"E sad, Ministarstvo će reći - neće biti više ograda i možda neće biti više ograda, ali ako koncesionar može dizati tužbe protiv privatnih osoba za ometanje privatnog posjeda, ono što smo dosad gledali u američkom filmovima, onda de facto imamo stvarno ono što je Aqua resort na Ugljanu dobro i iskreno objasnio, jer zakone bolje čitam od investitora nego od naših predstavnika, on garantira bogatim kupcima vila da će imati rezervirani prostor. Na koji način, to je stvar rasprave, ali ovaj zakon to otvara - privatizaciju plaža", istaknula je Peović.

Vladimira Mascarell iz Inicijative "Javno je dobro" rekla je da je dio prijedloga inicijative za javno dobro prihvaćen, ali da se s većinom prijedloga počelo manipulirati.

"Naprosto su ih odbili, ali su unijeli neke druge promjene kojima su pokušali zaobići to što smo mi uočili. Većina stvari se odnosi na to da opće dobro pretvaraju u javno dobro i dodjeljuju stvarna prava, odnosno stavljaju ga u neke vlasničke odnose, posredno ili neposredno, skriveno", kazala je Mascarell.