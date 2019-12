PEOVIĆ OBJASNILA ZAŠTO JE ODBILA RUKOVANJE S KOLINDOM: ‘Nije do kućnog odgoja, već se takvima ruka ne bi trebala davati’

Katarina Peović: ‘Moje odbijanje da se rukujem s Kolindom Grabar-Kitarović na jučerašnjoj debati nije stvar ‘kućnog odgoja’ kako to ona komentira, već političkog stava’

Prije predsjedničkog sučeljavanja na HRT-u, Katarina Peović, kandidatkinja Radničke fronte, jedna je od dvoje kandidata koji nisu pružili ruku aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, na što je Predsjednica požalila i rekla kako je riječ o nedostatku “kućnog odgoja”. Peović je u komentaru na Facebooku objasnila zašto je odbila rukovanje s Kolindom, izjavivši kako je riječ o političkom stavu.

“Moje odbijanje da se rukujem s KGK na jučerašnjoj debati nije stvar ‘kućnog odgoja’ kako to ona komentira, već političkog stava. Zašto smatram da se KGK ruka ne bi trebala davati ako nam je do solidarnosti, jednakosti, pravde i pravednosti, dobrobiti svih ljudi?”, napisala je Peović te potom navela 6 razloga zbog kojih to nije napravila.

KOLINDA SE POŽALILA NAKON DEBATE: ‘Dvoje-troje kandidata nisu mi uopće htjeli pružiti ruku. To je stvar manjka kućnog odgoja’

Što joj zamjera

“* KGK je u studenom prošle godine za zasluge u ratu odlikovala Tanju Belobrajdić protiv koje je podnijeta kaznena prijava koja je sadržavala svjedočanstva dvadeset i četiri zarobljenika o brutalnom premlaćivanju u vojnom istražnom centru Lora u Splitu

* KGK je odbila oduzeti odlikovanja šestorici osuđenih u Hagu, među kojima su i Slobodan Praljak i Dario Kordić osuđeni za ratne zločine

* KGK je aplaudirala Mađarskoj po pitanju izbjegličke krize, zazivala vojsku na granicama, za američku televiziju CNBC izjavljivala da izbjeglice nanose štetu hrvatskom turizmu (što statistike nisu pokazale), ona potiče nezakonito postupanje policije prema imigrantima koje se push-backovima kroz zelenu granicu protjeruje u BIH

* KGK je pomilovala osuđene za gospodarski kriminal koji su povezani s njezinim donatorima u kampanji Leona Sulića koji je iz Croatia busa izvukao 15 milijuna kuna i Danka Seitera, bivšeg člana Uprave Karlovačke banke koji je osuđen zbog opraštanja milijunskog kredita poduzetniku Nikoli Hanželu, koji je pak bio najveći donator predsjedničke kampanje Kolinde Grabar Kitarović (a uplatio je 197 tisuća kuna)

* KGK je u svojem mandatu poticala ‘bolne rezove’, ekonomske mjere štednje, te doslovno pozivala strane diplomate da pojačaju pritisak na lokalne političare kako bi ‘proveli nužne reforme’, što će reći da pojačaju pritisak u smjeru rezanja radničkih prava, radnih mjesta, mirovina, izdavanja za zdravstvo i obrazovanje

* KGK je poticala militarizaciju društva, zagovarala izdašno financiranje vojske, poticala kupovine oružja, skupih vojnih aviona, jačala ulogu Republike Hrvatske u NATO-u i poticala još izdašnije financiranje vojnih misija”, zaključila je Peović.