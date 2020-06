PEOVIĆ OBJASNILA SVOJU IDEJU U UZIMANJU VELIKIH ŠTEDNJI: A osobito je brutalno komentirala protukandidata iz Mosta

Ističe kako su i mnoge zemlje kapitalističke zemlje Europe u jeku koronakrize povukle poteze koji su se ranije smatrali nezamislivima

Gostujući na N1, Katarina Peović iz Radničke fronte, nositeljica liste zeleno-lijeve koalicije pojasnila je svoje izjave o uzimanju velikih štednji, osvrnula se na koji točno način žele sudjelovati u vlasti, ali i komentirala situaciju u svojoj izbornoj jedinici.

“Mi imamo u Hrvatskoj 51.000 ljudi koji na svojim računima imaju 75 milijardi kuna. Vlada nije zahvatila u tu imovinu i to bogatstvo. I da one firme koje traže pomoć države jednostavno državi daju vlasništvo. Da se pretvore u neke vrste zadruga”, rekla je Peović. “Mi smo vidjeli da je naša Vlada financirala sportske kladionice oduzimajući osobama s invaliditetom, to nije dobro poticanje gospodarstva”, istaknula je Katarina Peović, za RTL, a sada je isto ponovila i u Newsroomu N1.

VOLE PREPUCAVANJE I IDEOLOGIJU, ALI ŠTO JE S KLJUČNOM TEMOM? Novinarka pitala političare kako bi nas spasili? Jedan kaže – kukuruzom

KATARINA PEOVIĆ UPOZORILA: Rijeka može ostati bez javnog prijevoza

‘Bogata manjina drži većinu novca; i HNB je upozoravao na preveliku štednju’

Ipak, na pitanje bi li uzimala štednje veće od 100.000 eura, kako je bila napisala u Večernjaku, nije konkretno odgovorila.

Kaže da je to bila jedna od 17 antikriznih mjera Radničke fronte, “Riječ je o tome da bogata manjina drži većinu novca, a i HNB je upozoravao da imamo veliku štednju.”, ističe Peović, dodajući kako žele upozoriti da je potrebno uključiti akumulirano bogatstvo onih koji se njime ne koriste. Za pravedniju raspodjelu novca, kaže, pobrinula bi se prije svega progresivnim oporezivanjem. Ističe kako su i mnoge zemlje kapitalističke zemlje Europe u jeku koronakrize povukle poteze koji su se ranije smatrali nezamislivima, te kako je bi imperativ trebao biti učiniti hrvatsko gospodarstvo samodostatnim koliko je to moguće.

Kao i ostali predstavnici koalicije kaže kako ne namjeravaju ni na koji način podržati ikakvu desnu Vladu ako uđu u Sabor, a podršku lijevoj uvjetovali bi određenim programima. U njoj ne bi sudjelovali, ali po receptu slovenske ljevice podržali bi manjinsku vladu uz set proradničkih politika, pojasnila je, navodeći Sloveniju kao primjer manjinske vlade.

‘Tražimo li komade ili stanove’

Govoreći o osmoj izbornoj jedinici, u kojoj je nositeljica liste zeleno-lijeve koalicije, ističe kako je tamo glasačko tijelo oduvijek bilo lijevo, samo da su mnogi razočarani i misle kako nemaju za koga glasati. Upravo na njih računa Pejović.

“Istra, Kvarner i Rijeka pravu ljevicu čeka i mi smo tu”, kaže Katarina Peović.

Bivšeg vjeroučitelja Miletića, koji je u istoj jedinici na listi Mosta, nazvala je klaunom n političkoj sceni.

“Ako se priča o zgodnim komadima kojima treba davati glasove nadam se da su naši ljudi pametniji pa razumiju da nije ovo izbor za miss nego izbor za svoju budućnost, djecu, temeljne potrebe poput stana. Tražimo li komade ili stanove,“ pita se na kraju.

,