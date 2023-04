Predsjednik HSS-a, Krešo Beljak, nedavno je rekao da saborska zastupnica radničke fronte, Katarina Peović, bila bolja premijerka od Andreja Plenkovića. Ona je sada odgovorila na te navode.

"Hvala kolegi Beljaku, ali naša pozicija je malo specifična i drugačija od ostalih stranaka. Mi kažemo da nije dovoljna zamjena jednih lica drugima, da korumpirane zamijene nekorumpirani, da sposobni zamijene nesposobne, već je potrebna mobilizacija te radne društvene većine koja mora donijeti promjene samostalno. Zato nas može ojačati upravo društvena mobilizacija većine na čijim se leđima upravo ovo obija", rekla je Peović za N1.

'Oni spavaju na betoni u sobi bez prozora..'

Između ostalog, rekla je i kako imaju fotografije u kakvim uvjetima žive strani radnici iz Nepala, koje ne smiju objaviti jer bi odmah bili deportirani jer ovise o agregatoru.

"Ti ljudi spavaju na golom betonu u sobi bez prozora i smrzavaju se cijelu noć. Neki od njih rade ujutro na građevini da bi popodne vozili za Wolt. To nas upozorava da mi u Hrvatskoj legalizirano uvodimo suvremeno robovlasništvo", upozorila je.

"Strani radnici nisu svjesni svojih prava. Poslodavac im obeća jednu plaću, a onda im od toga uzima za smještaj ili najam vozila. Tražimo sada ukidanje tih mogućnosti, ako i ukidanje ovog načina i ponovno uvođenja kvota", rekla je Peović.

'Takvi poslodavci nam ne trebaju'

"Ne možemo uvoziti strane radnike kako bi pogodovali takvim poslodavcima koji žele robovsku snagu. Takvi poslodavci nam ne trebaju. Na to je upozorila i sindikalna scena kada su tražili da se zaštiti radnika", dodala je.

Spomenula je na liječnike koji će se pobrinuti za sebe, ali ne i za medicinske sestre. "Samo ujedinjeni radnici su najjači, ali samo tako mogu doći do nečega. Medicinske sestre traže rast od 10 posto. Pa to je bijedno. Treba se boriti za sve radnike, ali prvo za one najslabije", dodala je.