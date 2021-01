PEOVIĆ O CIJEPLJENJU U SABORU: ‘Nije riječ o privilegiji nego je riječ o prisili na koju smo morali odgovoriti. Ako se ne cijepiš šalješ lošu poruku’

Katarina Peović, saborska zastupnica Radničke fronte istaknula je da bi Hrvatska trebala zadržati oštre epidemiološke mjere, komentirala je i obnovu nakon potresa: ‘Ono što se zbiva na zagrebačkom primjeru možemo očekivati u još gorem obliku na primjeru Banije, a to znači onaj Thatcher slogan – There is no society’

Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović u N1 Studiju uživo komentirala je epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. Istaknula je da bi Hrvatska trebala zadržati oštre epidemiološke mjere, osobito zbog pojave novih sojeva koronavirusa.

“Ako slušamo znanstvenike Radmana, Đikića onda postaje jasno da ne bismo trebali popustiti ove mjere i da ćemo se dovesti u opasnu situaciju ako to bude slučaj. Znanstvenici upozoravaju da smo u opasnijoj situaciji nego u prosincu prošle godine. Prema tome, ono što treba ostati na snazi su oštre mjere. Mi smo nažalost među prvima u Europi po stopi smrtnosti tako da bismo trebali izdržati. Teško je razdoblje, jasno je da treba ići prema nekim promjenama, ali u ovom trenutku važno je da se držimo mjera da ne bismo doveli zdravstveni sustav do kolapsa, iako je već i sad u jako lošoj situaciji”, kazala je Peović.

Premda je predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio moguće popuštanje mjera, Peović smatra kako i dalje trebamo biti oprezni.

Gostujući u emisiji, Peović se osvrnula i na aktualnu situaciju s cijepljenjem u Hrvatskoj koje je trenutno zaustavljeno zbog nedostatka doza naglašavajući da se događa opasna diskriminacija. “Važno je da sve zemlje dobivaju cjepivo na vrijeme. Ono što mi odavno upozoravamo je ta nejednakost i na odnos periferije i centra u Europi kako u pitanjima gospodarskog karaktera, tako i u pitanjima ovih epidemioloških situacija”, rekla je Peović.

Komentirala je i cijepljenje saborskih zastupnika i kritike pojedinaca da se najprije trebaju cijepiti oni najugroženiji. “To pitanje hoće li se saborski zastupnici cijepiti ili ne nije postavila oporba nego nam je to servirano. Svaki odgovor je bio loš, pa ste imali negativan odgovor onih koji su načelno za cijepljenje odnosno nisu se cijepili, što se u javnosti iskoristilo kako bi se interpretiralo da se i oni koji su za cijepljenje oprezni. Oni koji se nisu cijepili kao Božo Petrov su prije par tjedana najavljivali da će prvo vidjeti kakav učinak će cjepivo imati na pokusne kuniće da bi onda govorio o privilegijama. No, privilegije se ne zbivaju ispred kamera. Ovo je jedna od rijetkih situacija gdje je i vladajućima u interesu da se procijepi više od 70 posto ljudi tako da nije riječ o privilegijama nego je riječ o prisili na koju smo morali odgovoriti – ako se ne cijepiš, slat ćeš lošu poruku”, kazala je.

Peović je podsjetila da je i ministar zdravstva Vili Beroš nekoliko dana prije toga najavljivao da će milijun ljudi biti procijepljeno do kraja ožujka tako da tada nije bilo riječi o stopiranju cijepljenja. “Nažalost, ovdje se opet pokazuje da vladajući donose najčešće loše odluke i loše procjene. Promocija cjepiva se događala i u drugim zemljama i nije loša mjera, ali ako imate situaciju u kojoj ne možete osigurati doze onda se trebalo to drugačije provesti”, smatra Peović.

Saborska zastupnica osvrnula se i na obnovu Zagreba nakon potresa, dodajući da se obnova provodi loše unatoč zakonskoj regulativi. “Obnova ide jako loše. Evidentno je da se u Zagrebu nije ništa desilo. Bez obzira na zakon, imamo jako lošu provedbu. U Zagrebu se nakon 10 mjeseci od potresa po prvi put obnavljaju zgrade koje su ozbiljna ugroza za stanovnike i pješake. Ono što se zbiva na zagrebačkom primjeru možemo očekivati u još gorem obliku na primjeru Banije, a to znači onaj Thatcher slogan – There is no society. To znači snađite se sami, sve je ostavljeno na privatnoj inicijativi”, istaknula je Peović.

