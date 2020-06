PEOVIĆ IZAZVALA ŠKORU NA SUČELJAVANJE: ‘On i imovinski pokret nisu nikakva promjena, nego samo nastavak statusa quo’

‘U debati u kojoj je sudjelovao sa mnom nije mu problem bio neravnopravan tretman, diskvalificirao je sebe svojim političkim stavovima – homofobnim, antimanjinskim, zagovaranjem pozdrava Za dom spremni…’

Radnička fronta skupa sa svojom predsjednicom Katarinom Peović, ispred Pevexa je pozvala Miroslava Škoru na sučeljavanje. Pevex kao mjesto za konferenciju Radničke fronte nije odabrano slučajno, pojasnila je Peović. Poslije toga se obratila Škori i radnicima te tvrtke te ga pozvala na dvoboj u novoj debati.

“Ovdje smo ispred Pevexa da pozovemo Miroslava Škoru na sučeljavanje. S razlogom smo ispred ovog dućana, da pozivamo radnike i radnice kojima se Škoro nominalno obraća da ne glasaju za takve političke opcije. Miroslav Škoro je i prije par dana objavio svoje uvjete po kojima bi se sučeljavao s Bernardićem i Plenkovićem. U tim uvjetima je sugerirao da je do sada imao neravnopravan tretman na debatama. No u debati u kojoj je sudjelovao sa mnom nije mu problem bio neravnopravan tretman, diskvalificirao je sebe svojim političkim stavovima – homofobnim, antimanjinskim, zagovaranjem pozdrava Za dom spremni…”, kazala je Peović.

KATARINA PEOVIĆ POZIVA ŠKORU NA SUČELJAVANJE: ‘Kada se desnici netko zbilja suprotstavi, manja je od makovog zrna’

‘Iza njega stoji privatni interes bogatih skupina’

Peović smatra da se Škoro osobito diskreditirao stavom da treba pomilovati osuđenog ratnog zločinca Tomislava Merčepa. K tome, šefica Radničke fronte dodaje da iza Škore stoje privatni interesi bogatih skupina te personalni menadžeri povezani s tajkunima kao i milijunaši povezani s ruskim plinom i lobističkim skupinama.

“U pozadini Škorina nacionalizma je interes za pogodovanje spomenutim skupinama. Miroslav Škoro je ulaskom u politiku na predsjedničkim izborima rekao da će on stati na kraj duopolu HDZ-a i SDP-a koji omogućavaju ljudima da preko stranačkih iskaznica dođu do radnih mjesta dok je Škoro sve postigao i stekao, postigao stranačkom iskaznicom HDZ-a u koji se učlanjivao čak dva puta (…) Škoro i imovinski pokret nisu nikakva alternativa, nisu nikakva promjena, nego samo nastavak statusa quo”, rekla je Katarina Peović na pressici svoje stranke te izrazila sumnje u to da će Škoro prihvatiti dvoboj.

