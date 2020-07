PEOVIĆ: ‘HDZ-ovac je bezumno urlao da su mi preci bili koljači, njegovi su ga morali odvući iz kafića’

No to je samo jedan od sukoba koji su se danas odvijali u sabornici; MOST-ov zastupnik Nikola Grmoja optužio je, također na svom Twitteru, Tomislava Tomaševića iz stranke Možemo! da ga je na ulazu u Sabor izvrijeđao

Konstituirajuća sjednica novog saziva Hrvatskog sabora nije prošla baš mirno. Štoviše, dosta je bilo tenzija ako je suditi po objavama na društvenim mrežama.

Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović na svom je Twitteru napisala da ju je u saborskoj pauzi napao HDZ-ov zastupnik Vinko Zulim koji je njezine pretke nazvao “koljačima”.

“U pauzi u Saboru verbalno me napao HDZ-ov zastupnik Vinko Zulim bezumno urlajući da su mi predci bili koljači. Pokušali smo ga zamoliti da nas ostavi na miru, ali ni to nije pomoglo dok ga njegovi nisu odvukli iz kafića”, napisala je Peović na Twitteru.

U pauzi u Saboru verbalno me napao HDZov zastupnik Vinko Zulim bezumno urlajući da su mi pretci bili koljači. Pokušali smo ga zamoliti da nas ostavi na miru ali ni to nije pomoglo dok ga njegovi nisu odvukli iz kafića. — Katarina Peović (@kpeovic) July 22, 2020

Grmoja vs Tomašević

No to je samo jedan od sukoba koji su se danas odvijali u sabornici. MOST-ov zastupnik Nikola Grmoja optužio je, također na svom Twitteru, Tomislava Tomaševića iz stranke Možemo! da ga je na ulazu u sabor izvrijeđao.

Došao sam optimistično i u dobrom raspoloženju na konstituirajuću sjednicu ali odmah na početku prijetnje od Tomaševića i @mozemoHR. Kaže mi na ulazu da ću platit zbog nastupa na @N1infoZG. Izgleda da bi ovi iz Štaba određivali što tko smije govoriti! Neće ići! — Nikola Grmoja (@NikolaGrmoja) July 22, 2020

Tomašević je kasnije rekao da tu nije bilo nikakve zle namjere.

“Znam da tu nije bilo ništa zlonamjerno, ali očito je da traži medijsku pozornost. Ako je on mislio na bilo koji način da ću mu ja prijetiti, ja mu se ispričavam. Most je zadnji koji bi trebao soliti pamet, s obzirom na to da je dva puta doveo HDZ na vlast. Isti HDZ koji je držao Bandiću leđa”, tvrdi Tomašević.