PENAVI JE TAJMING UHIĆENJA ZA OVČARU SUMNJIV: ‘Korupcijske afere, naučili smo da kad god nešto gori, bacimo kost Vukovarcima’

Ivan Penava tvrdi da je sumnjiv tajming uhićenja osoba povezanih s ratnim zločinima: ‘Naučili smo da kad god nešto gori, bacimo kost Vukovarcima. Na Vukovar je cijela država osjetljiva, najlakše je zaboraviti neke stvari’

Policija je potvrdila da je privedeno osam osoba koje se dovodi u vezu s počinjenjem ratnih zločina na Ovčari 1991. godine. Načelnik općine Negoslavci Dušan Jeckov potvrdio je da je policija u Osijek privela osam mještana njegovog sela, ljude koji su u ratno vreme uglavnom bili zaposlenici Vupika. S obzirom da se uhićenja događaju svega mjesec dana prije obilježavanja pada grada Vukovara, gradonačelnik Ivan Penava rekao je za RTL kako je tajming “sumnjiv”.

Upravo na toj temi se razišao s HDZ-om. “I tada sam govorio, neke vrijednosti su iznad politike, iznad stranačke stege, ovo je jedna crta ispod koje kao ljudi ne smijemo pasti”, rekao je Penava.

“Tajming je sumnjiv, korupcijske afere, naučili smo da kad god nešto gori, bacimo kost Vukovarcima. Na Vukovar je cijela država osjetljiva, najlakše je zaboraviti neke stvari. 29 godina nažalost gledamo tu praksu i tu vrstu politike. Koliko god je teško to prihvatiti kao logiku, uvijek postoje beskrupulozni kojima je sve žetončić, manipulacija i zbog toga imamo tih nesretnih 29 godina”, tvrdi Penava.

PRIVEDENO VIŠE OSOBA KOJE SE DOVODI U VEZU SA ZLOČINOM NA OVČARI: Za vrijeme rata su bile zaposlenici Vupika

Njegovanje sjećanja

Upitan hoće li ponoviti tu sumnju i pred vrhom države u Koloni sjećanja, bude li je, rekao je da to se uvijek mora ponavljati. “Dužni smo njegovati sjećanje i tražiti pravdu za svakoga. Međutim, treba reći i zahvaliti i onim profesionalcima koji su doveli i do današnjeg čina, ali ne treba biti naivan. Današnji čin uhićenja je samo jedna stavka u nizu koje trebaju dovesti do pravde i pravomoćnih presuda. Sigurno je da ovaj čin treba pozdraviti, odgovorne treba kazniti”, zaključio je Penava za RTL.

