PENAVA ŽESTOKO ODGOVORIO MILAKOVIĆU: ‘Od Hrvatske prima finu plaćicu od 14.000 kn i ima obraza blatiti ovu državu’

Ivan Penava će tražiti očitovanje nadležnih institucija o tvrdnji Srđana Milakovića da je akcija Oluja bila etničko čišćenje Srba

Nakon što jučer na sjednici predsjednik Demokratskog saveza Srba i zamjenik gradonačelnika Vukovara iz redova srpske nacionalne manjine, Srđan Milaković, izjavio da je akcija Oluja bila etničko čišćenje Srba koji nisu dobrovoljno otišli, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je da će tražiti očitovanje nadležni institucija o tome, piše Nova TV.

“Tražit ću da se institucije odrede o tome. Zanima me je li normalno da za Milakovića ne vrijedi ni Ustav RH, niti hrvatski zakoni, no to nije problem samo Milakovića, već hrvatskog društva“, rekao je Penava za Dnevnik Nove TV.

Milaković ‘blati’ Hrvatsku

Penava je također komentirao i Milakovićevu izjavu da se boji da će mu se nešto dogoditi, optuživši pritom za takvu atmosferu Penavu i HDZ.

“Zanimljiva je to teza osobe koja otvoreno provocira najteže stradalnike Domovinskog rata, osobe koja živi u državi kojoj je Domovinski rat i Oluja u samim temeljima državnosti, a on ju naziva etničkim čišćenjem. On je izjavio da se boji da ne ugleda svjetlo dana, a gle čuda ugledao je svjetlo dana“, rekao je Penava te nadodao da Milaković od Hrvatske prima “finu plaćicu od 13, 14.000 kuna i ima obraza blatiti ovu državu i sve žrtve stradale od velikosrpske agresije”.

Zatvorena vrata

“U Vukovaru su spodobe i zločinci klali Hrvate, a Milaković to ništa nije vidio, ništa nije čuo, ali on se jadan osjeća nesigurno”, izjavio je Penava, istaknuvši da nakon ovakvih izjava Milakoviću više nisu otvorena vrata i da neće dopustiti velikosrpskoj politici da podriva same temelje države, kao ni osobama koje takvu politiku podržavaju.

“Tražit ću očitovanje svih nadležnih institucija i neka se odrede je li normalno i prihvatljivo da se u Vukovaru ignoriraju zločini, da se netko nabacuje blatom na poklane, mučene i silovane i je li normalno da za njega ne vrijedi Ustav RH”, ponovio je Penava.

Milaković ‘ne poštuje ništa hrvatsko’

Na Milakovićevu tvrdnju da nema ništa s četništvom te da se srpska zajednica u Vukovaru boji i da je ugrožena, Penava je rekao da se Milaković “pravi da je mala maca” te pozvao da se prisjetimo što je bilo prije mjesec i pol dana.

“On je Pupovca nazvao izdajnikom kada je Pupovac htio ići u Kolonu sjećanja. Milaković ne podnosi i ne poštuje ništa hrvatsko i sada je on ugrožen. Svi smo mi naivni, jedino je on u pravu. To tako može biti u Srbiji, ali ja se s tim pomiriti neću”, ogorčeno kaže Penava.