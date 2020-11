PENAVA ZADOVOLJAN KOLONOM, ALI UZNEMIREN ZBOG NEČEG DRUGOG: ‘Sramota je Vlade tolerirati ovakvu praksu i to od svojih članova!’

Ne znam je li se to zaziva neka druga kolona i kakva je poruka, rekao bih da je to baš na tragu dijeljenja kad se izdvaja vijenac samo za srpske žrtve. Treba raskrinkati taj čin do kraja jer nanosi štetu i maliciozan je prema svemu što Vukovar je i nije mi jasno da Vlada u tome sudjeluje. Žrtve nikad neće biti jednake, žrtve agresije i agresora, kazao je Penava

Raduje me da je sve prošlo u najboljem redu, nadam se da će se ljudi brzo razići kućama. Bili smo svjesni da će u samoj Koloni biti veći broj ljudi. Na nama je bilo osigurati uvjete, da imaju maske. Sto ljudi, sto ćudi, većina ljudi se pridržavala mjera. Odlučili smo se na razumnu dozu odgovornosti, išli smo na varijantu bez krajnosti, kazao je gradonačelnik Ivan Penava za N1 televiziju.

‘NISAM MOGAO NE DOĆI’; U Koloni sjećanja oko 10.000 ljudi: Neki su bez maski, teško je održavati razmak; ‘Možda ćemo žaliti zbog ovoga…’

Podsjetimo, Penava zbog pozitivnog testa na koronavirus danas nije mogao sudjelovati u Koloni sjećanja i obilježavanju Danas sjećanja na žrtvu Vukovara.

Ipak, komentirao je polaganje vijenaca Srpskog narodnog vijeća u utorak.

“Smeta mi bacanje vijenaca 17. 11. od strane SNV-a iako se i dio Vlade povukao pod opravdanjem nesporazuma. Siguran sam da to nije bio nesporazum. Gospodin Milošević je obilježio ne znam što kao potpredsjednik Vlade izravno radi podjela. Ne znam je li se to zaziva neka druga kolona i kakva je poruka, rekao bih da je to baš na tragu dijeljenja kad se izdvaja vijenac samo za srpske žrtve. Treba raskrinkati taj čin do kraja jer nanosi štetu i maliciozan je prema svemu što Vukovar je i nije mi jasno da Vlada u tome sudjeluje. Žrtve nikad neće biti jednake, žrtve agresije i agresora. Sramota je Vlade tolerirati ovakvu praksu i to od članova svoje Vlade.”

