PENAVA TVRDI – I AKO POBIJEDI PLENKOVIĆA NA IZBORIMA U HDZ-U, OSTAJE U VUKOVARU: Ivan Anušić dao svoju podršku premijeru

Penava je ponovno pozvao na promjene, a odgovarajući na upite novinara, rekao je da između Mire Kovača, Davora Ive Stiera i njega ne postoji nikakav pakt

Bez obzira na kandidaturu i poziciju na koju ću se kandidirati, pa i na konačan ishod unutarstranačkih izbora u HDZ-u, iz Vukovara ne idem nigdje, izjavio je u utorak vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, prilikom obilaska radova na energetskoj obnovi Vatrogasnog doma u Vukovaru.

“Najvjerojatnije će to biti mjesto zamjenika predsjednika HDZ-a, ishod će biti, kakav će biti; no u svakom slučaju ostajem u svome gradu”, rekao je Penava. Dodao je da ga sugrađani zaustavljaju na cesti s upitom hoće li otići iz grada i mole da to ne učini.

Vukovarski gradonačelnik Penava obišao je Vatrogasni dom Vukovar na kojem završavaju radovi energetske obnove vrijedni 1,3 milijuna kuna, od čega je gotovo polovica novca osigurana iz EU fondova. Nakon završetka radova uštede na energiji iznosit će više od 53 posto.

Na ponovljena novinarska pitanja čiju će kandidaturu podržati za poziciju predsjednika HDZ-a, Penava je rekao da podršku neće davati nikome.

‘HDZ treba promjene’

“Mislim da sam bio jasan kada sam govorio da su HDZ-u potrebne promjene, a tko osjeća potrebu da se neke stvari promjene, a potom i da te promjene iznese, taj će dobiti i moju potporu“, kazao je.

Upitan za komentar javne podrške Olega Butkovića sadašnjem predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću, Penava je ocijenio smiješnim da se na stranačkim obljetnicama poziva na fer i korektnu utakmicu, a da se ne zna kada su izbori.

“A onda se koriste stranačke strukture da daju potpore. Svjedoci smo da je prisutna inicijativa pa čak i ofenziva u tom smislu, da ljudi ničim izazvani izlaze van i daju potpore iako još nemamo ni kandidate, niti datum izbora”, izjavio je Penava.

Dodao je da kada govori o promjenama, mnogi pomisle na imena koja treba mijenjati, no, ističe, treba mijenjati mentalni sklop.

‘Dodvoravaju se velikom vođi’

“Izašli smo iz komunizma, no očito je komunizam mnogima još u glavama, pa se na ovaj način dodvorava velikom vođi”, rekao je vukovarski gradonačelnik, usporedivši tu situaciju sa crtanim filmom o Garfildu za kojim, kaže, ide nekritična sljedba.

Penava je ponovno pozvao na promjene, a odgovarajući na upite novinara, rekao je da između Mire Kovača, Davora Ive Stiera i njega ne postoji nikakav pakt.

Zaključuje da postoje problemi, ali i ciljevi kojima bi trebalo služiti te se ne bi trebalo procjenjivati kakve su kome šanse i onda pretrčavati u taj tabor.

“HDZ već veliki broj godina plaća tome cijenu i ona će biti iz izbora u izbore sve veća. Dok to moje vrle kolege ne shvate da su zarobljenici u svojim glavama, dok crne labudove ne prepoznaju u svom načinu razmišljanja, dotle će HDZ snositi sankcije”, rekao je Penava.

‘Pozadinci su svojevrsni crni labudovi’

Dodaje kako je zanimljivo da se predsjednici i stranački prvaci mijenjaju dok neki ‘pozadinci opstaju i preživljavaju od izbora do izbora’, s upravo su oni, po njemu, problem i svojevrsni crni labudovi.

Odbacio je procjene političkih analitičara kako je pobjeda Andreja Plenkovića na unutarstranačkim izborima sigurna, jer bi njegov poraz značio i pad vlade.

Penava kaže kako ne vidi ništa sporno da Vlada završi svoj mandat, bez obzira tko je aktualni predsjednik HDZ-a, jer je, po njegovu mišljenju, sastavljana od „najkvalitetnijih, samosvjesnih članova stranke“.

Podržao je i ideju o javnom sučeljavanju kandidata rekavši da bi to bilo „…dobro za provjetravanje stranke i za kristaliziranje različitih opcija unutar stranke“, iako do sada takvo što nije viđeno u medijskom prostoru Hrvatske.

Anušić će poduprijeti Plenkovića

Osječko-baranjski župan i član Predsjedništva HDZ-a Ivan Anušić izjavio je u utorak kako će na unutarstranačkim izborima u HDZ-u poduprijeti aktualnog predsjednika stranke i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

Nakon obilaska nove ambulante obiteljske medicine u osječkom Mjesnom odboru Cvjetno naselje Anušić je rekao novinarima da je Plenkovića odlučio poduprijeti zbog kontinuiteta onoga što je učinjeno za Hrvatsku kada su u pitanju vanjska i unutarnja politika, gospodarstvo i svega onoga što su stranka i Vlada, na čelu s Plenkovićem, uspjeli napraviti, posebice za Slavoniju.

Dodao je kako je druga bitna stvar, koja je bila prekretnica u njegovoj podršci Andreju Plenkoviću, dogovor da se dobri ali nedovoljni projekti za Slavoniju, Baranju i Srijem dodatno ojačaju.

Ojačati ćemo tako da će se mijenjati zakonski okviri koji se tiču Slavonije, Baranje i istoka Hrvatske, koji će omogućiti lakše funkcioniranje poduzetništva i svega što je potrebno da se to područje podigne, te izravne investicije, ne samo kroz EU fondove i Projekt “Slavonija”, već i investicije proračunskih sredstava za projekte koje smo već najavili, pojasnio je Anušić.

Na tvrdnju je li potpora Plenkoviću iznenađenje, jer ga se u vrijeme predsjedničkih izbora percipiralo kao dio desne struje HDZ-a koja je uz Milijana Brkića, Anušić je odgovorio kako je “percepcija jedno, a činjenice i stvarnost drugo” te da se nitko nikada nije mogao pozivati na njegovu potporu “ako tu potporu nije zaslužio”.

Na upit znače li najave o više kandidata za čelne dužnosti u HDZ-u razjedinjenost stranke odgovorio je kako to nije razjedinjenost nego demokracija.

Biramo predsjednika i svatko tko misli, hoće i želi ponuditi nešto svoje može se kandidirati i vidjeti ima li potporu. Tako treba biti u svim demokratskim strankama, pa tako stvari funkcioniraju i u HDZ-u, kaže Anušić.

Podršku Plenkoviću uputio je i dugogodišnji gradonačelnik Otoka u Vukovarsko-srijemskoj županiji Josip Šarić istaknuvši da je doprinio razvoju Slavonije osnivanjem Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Osnivanje Fonda za izravnanje omogućilo je ravnomjeran razvoj svih općina, gradova i županija, ali i veću dostupnost fondova EU-a, što Gradu Otoku omogućuje postizanje najboljih rezultata u povijesti, naveo je Šarić.