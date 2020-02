PENAVA: ‘Trebam li držati jezik za zubima dok u Rijeci imamo simbole bivše Jugoslavije, države koja je sravnila Vukovar?’

‘Trebam li držati jezik za zubima i ne biti kritičan ukoliko izglasamo ovaj zakon i proglasimo Vukovar mjestom posebnog pijeteta, a paralelno imamo u Rijeci protežiranje simbolike bivše SFRJ, zastave te države, crvene zvijezde na neboderu’, kazao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava

Vlada je s današnje sjednice u Sabor uputila i konačni prijedlog zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta. Time se želi čuvati trajna uspomena i sjećanje na žrtvu Vukovara u Domovinskom ratu i potaknuti razvoj grada. Saboru je upućen i konačni prijedlog Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku, kojim bi ta bolnica postala Nacionalna memorijalna bolnica.

O tim prijedlozima, ali i izborima u HDZ-u u RTL-u Danas govorio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava kazavši da su ti potezi Vlade prije svega slušanje poruka koje su bile poslane iz Vukovara, odnosno od branitelja i drugih ljudi koji su dolazili u Vukovar.

‘Nemojte tražiti da budem slijepi poslušnik’

Na pitaje hoće li i nakon ovih zakonskih prijedloga koji se odnose na Vukovar nastaviti kritizirati premijera Andreja Plenkovića, Penava je kazao da će uvijek ostati vjerodostojan.

“Uvijek sam pohvalio i pohvalit ću Vladu, ali nemojte tražiti od mene da slijepo budem poslušnik i da budem netko tko kima glavom zbog nekakve stranačke odanosti ili pripadnosti. Postavit ću pitanje? Trebam li držati jezik za zubima i ne biti kritičan ukoliko izglasamo ovaj zakon i proglasimo Vukovar mjestom posebnog pijeteta, a paralelno imamo u Rijeci protežiranje simbolike bivše SFRJ, zastave te države, crvene zvijezde na neboderu. Znači crvene zvijezde i zastave države koja je sravnila ovaj grad sa zemljom. Ili, pak, u okolici grada Vukovara spomenik agresorskim vojnicima i pripadnicima četničkog pokreta. Ide li to jedno s drugim”, zapitao se Penava u razgovoru za RTL.

‘Neke su vrijednosti iznad stranačke stege’

“Činim li korist i gradu i Vladi i stranci ako kažem da to nije normalno i vjerodostojno. Imati i plus i minus istodobno jer te stvari isključuju jedna drugu. Zbog vjerodostojnosti zahtijevam i osjećaja prema Domovinskom ratu, u koji se svi zaklinjemo, da imamo jasan i rezolutan stav. Ukoliko je vrijednost Domovinskog rata nešto na čemu je nastala ova država, onda je sve ono zbog čega je došlo do Domovinskog rata i što je ugrožavalo proces nastanka ove države, mora biti nepoželjno u bilo kojem prostoru, kulturnom ili sportskom. Tu nema ni mrvice tolerancije za simbole totalitarnih režima koji su pokušavali ugroziti nastanak hrvatske države”, kazao je Penava.

Uvijek će, dodao je, inzistirati na tome da su neke vrijednosti iznad politike i stranačke stege.

“Tu mislim na vrijednosti koje baštinimo kao hrvatski narod”, kazao je te poručio da bi prije izašao iz politike nego pogazio te vrijednosti.

