PENAVA POTVRDIO DA KREĆE U BORBU ZA VIŠI POZICIJU U HDZ-U: ‘Mislim da nijedan HDZ-ovac nije zadovoljan aktualnom situacijom’

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava najavio je u četvrtak kako će se na predstojećim unutarstranačkim izborima kandidirati za višu poziciju u HDZ-u, ponovivši da stranka ne ide u dobrom smjeru.

“Uvriježeno je u nas da se ime i ego stavlja u prvi plan, no najvažniji su smjer stranke, pravac, odrednice, prepoznatljivost, vrijednosti. Sigurno ću ići prema gore, staviti se na raspolaganje i ići prema toj poziciji, ali nikada sam, jedan čovjek ne čini stranku. Potrebno je sjesti za stol, dogovoriti načine funkcioniranja, smjerove, a nakon tih razgovora ćemo biti pametniji“, rekao je Penava nakon obilaska Službe civilne zaštite.

Ponovio je kako nije zadovoljan smjerom kojim ide HDZ, ističući da malo tko može biti zadovoljan nakon slabih rezultata stranke na europskim izborima, “iza kojih je svima postala poznata sintagma crnih labudova i gdje smo dobili dodatne podjele unutar stranke”, te nakon gubitka predsjedničkih izbora.

“To su vrlo ozbiljne stvari preko kojih nitko racionalan ne može preći i zaključiti da je to dobro i da je to dobar smjer“, rekao je Penava i ocijenio kako je trebalo ranije shvatiti signale i poruke da nešto u stranci nije dobro. HDZ je, dodao je, platio cijenu toga te je pred strankom razdoblje kada će se te poruke prihvatiti i dovesti do određenih promjena s ciljem pripreme za parlamentarne izbore.

“Usudio bih se reći, na strateškoj razini, shvatiti poruke naroda da smjer kojim HDZ ide nije dobar i da ga treba pod hitno mijenjati ukoliko se hoćemo nastaviti zvati državotvornom i najjačom strankom u Hrvatskoj“, poručio je Penava.

Upitan jesu li mu Miro Kovač i Davor Ivo Stier bliži od Andreja Plenkovića u izborima za predsjednika HDZ-a, odgovorio je kako svatko treba dobiti priliku te izbori li visoku poziciju, treba ga pratiti i ocjenjivati njegove rezultate.

“Kada se u određenom trenutku pokaže da pravac nije bio dobar, a ljudi smo i svi griješimo, da dolaze sankcije pogrešnih prosudbi i odluka, onda je jasno da mora doći do promjene bez obzira na ime i prezime, jer je na koncu najvažnija korist koju ste ostvarili za državu, hrvatski narod i sve građane koji žive u Hrvatskoj”, naglasio je.

Dodao je kako su rezultati jedino mjerilo ide li stranka u dobrom smjeru, da narod odlučuje je li netko dobar ili nije. “Za dužnosnika koji djeluje u javnom prostoru jedino je javnost meritum”, kazao je Penava.

Upitan može li više kandidata za čelno mjesto u HDZ-u dovesti do razbijanja stranke, odgovorio je kako takva teza u prvi plan ponovno stavlja neke osobnosti i interese uske skupine ljudi.

“HDZ ima svoju svrhu, HDZ nije sam sebi svrha. Mislim da nijedan HDZ-ovac ne može biti zadovoljan s aktualnom situacijom, svjedočimo kako su nam sela prazna, kako smo u totalnoj regresiji i od toga treba krenuti“, istaknuo je Penava.

Ustvrdio je kako stranka ne bi trebala biti okrenuta sebi, nego širim društvenim ciljevima zbog kojih je i osnovana.

Izjavu HDZ-ovog europarlamentarca Karla Resslera da nitko neće dobiti njegovu bjanko podršku za predsjednika stranke ocijenio je zdravim razmišljanjem svakog čovjeka, “jer zašto bi bilo tko imao bjanko potporu, pogotovo u sferi političkog, javnog djelovanja”.