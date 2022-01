Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava istaknuo je u petak da Vlada nema rješenje za problem negativnoga demografskog trenda koji je pokazao da Hrvatska ima 400 tisuća stanovnika manje nego prije deset godina.

“Uviđajući katastrofalne rezultate popisa stanovništva i gubitak gotovo 400 tisuća ljudi posljednjih deset godina, Domovinski pokret je u srijedu uputio premijeru Andreju Plenkoviću i vladajućoj koaliciji prijedlog za formiranje Vlade nacionalnog jedinstva. Pozvali smo ih da okupe sve političke opcije u zemlji, ali i sve stručne i znanstvene krugove, kako bi ponudili rješenje, jer Vlada za ovaj problem negativnog demografskog trenda rješenja nema”, istaknuo je Penava na konferenciji za novinare u Saboru.

Takvom inicijativom poslali bismo poruku zajedništva, nade i da je svaki čovjek u Hrvatskoj bitan. No, na žalost, odgovor premijera i Vlade je “očekivan, razočaravajući, po običaju, populistički, gdje se zapravo bilda vlastiti ego i razmišlja o vlastitom imidžu, a ne o stanju nacije”, smatra Penava, naglasivši da je to bio konstruktivan prijedlog DP-a u ovom teškom trenutku za državu.

'Nudili smo rješenje, ali...'

U deset godina u kojima smo izgubili 400 tisuća stanovnika, Plenković je na čelu države pola od toga i pola toga baštine on i njegova Vlada. Jasno je da HDZ, Plenković i njegova koalicijska Vlada “nisu i ne žele biti dio rješenja nego su, dapače, dio problema, a Hrvatska nema odgovornu politiku ni odgovornog premijera”, ocijenio je Penava.

“DP je kao odgovorna stranka, kojoj je stalo do opstanka hrvatskog čovjeka u RH, ponudio rješenje za koje smatram da je jedino ispravno u ovom trenutku. Na žalost, u Vladi nemamo sugovornika i neka od nas više nitko ne očekuje ruke pomirenja” – poručio je, dodavši da se, koliko god se premijer trudio biti lijep, umiven, retoričan, pametan, u državi događa potop.

Na pitanje zašto očekuje da bi premijer sada s njim surađivao kad prema njemu, čak ni dok je bio u HDZ-u, nije bio konstruktivan i zašto bi mu vjerovao kad ga godinama pokušava srušiti, Penava poručuje kako nije meritum ‘odnos Pere, Marka, Ivana i Andreja nego opstanak hrvatskog naroda’.

Ako sebe stavljate kao meritum stvari, onda imate rezultate kakve imate, a, na žalost, to se događa pet godina – tko je i što rekao Plenkoviću, a to što nema pola Hrvatske, to nije bitno, istaknuo je.

Problem izbornih jedinica

Na pitanje osjeća li se i osobno odgovornim za ovakvo stanje u državi, podsjetio je na sjednicu Vlade 2016. godine. Tada sam govorio o odumiranju Slavonije i kreirao iz Vukovara Zakon o poticanju investicija u Vukovaru, koji nije prošao. Plenković je tada doveo Junckera, predsjednika EK, koji je o Vukovaru pričao samo u promidžbene svrhe prije europarlamentarnih izbora, no, ništa se nije dogodilo, napomenuo je.

Dodaje i da je poduzetnik Darko Pervan u Vukovaru trebao otvoriti proizvodni pogon s 500 radnih mjesta, ali nije uspio jer “to očigledno u ovoj državi nikoga nije zanimalo”.

Upitan je li možda s prijedlogom Vlade nacionalnog spasa trebao ići nekim drugim kanalima umjesto pitanja na saborskom aktualcu, što se moglo shvatiti kao provokacija, kazao je da, ako je nekome u fokusu bilo što drugo osim problema loše konkurentnosti gospodarstva, lošeg poreznog okvira, loših demografskih i regionalnih politika, onda sve ‘igra’ – tko je što kome rekao i ‘moj tata je jači od tvoga’, i to je ono što otprilike imamo u Hrvatskoj već nekoliko godina.

“Ovi trendovi su debakl i kraj jednog naroda i države, jer u bilo kojem kraju na periferiji države više praktički nemate koga sresti na ulici i onda je jasno da ovo nije baš šarena slika kakvom se možda može činiti iz Zagreba i kako to nacionalna politika pokušava predstaviti. Tragedija je da aktualna Vlada nije svjesna tog problema, što znači da ne možemo očekivati bilo kakvo rješenje i pomak prema naprijed”, istaknuo je Penava, dodavši da se DP neće baviti trivijalnostima jesu li poziv trebali uputiti u plavoj ili bijeloj kuverti.

Penava smatra da rezultati popisa pokazuju da treba prekrojiti izborne jedinice, ali i reducirati broj saborskih zastupnika koji temeljen na božićnom Ustavu i zakonu kada je bilo 4,8 milijuna ljudi, a danas nas ima 3,8 milijuna. I to bi bila tema Vlade nacionalnog spasa koju sam predlagao, ali za nju nema “hrabrosti, mudrosti i liderstva”, zaključio je čelnik DP-a.