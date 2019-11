PENAVA OPTUŽIO PUPOVCA: ‘Nevažno je što je danas bio u Vukovaru, on je došao brojati krvna zrnca’

Penava smatra kako je rješavanja problema nestalih i zločina preduvjet za suživot te da Srbija i dalje zastupa velikosrpsku politiku i pretenzije prema teritoriju RH

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava gostovao je u Dnevniku televizije N1 gdje je govorio o žrtvi Vukovara, ali i komentirao današnje izjave Milorada Pupovca koji je povodom obilježavanja vukovarske tragedije posjetio taj grad.

“Nevažno je je li gospodin Pupovac danas bio u Vukovaru i što je rekao. On je došao brojati krvna zrnca, pokloniti se hrvatskoj i srpskoj žrtvi, i ja i vi i sav normalan svijet znamo da smo ovdje zbog žrtava velikosrpske agresije, znamo odakle su stizali tenkovi, tko je organizirao i proveo Ovčaru i mi ne dijelimo žrtve na hrvatske i srpske nego isključivo na one koji su bile žrtve i onu drugu, crnu stranu, agresora. Zna se tko je bio agresor, tko su bili četnici, JNA i Slobodan Milošević s velikosrpskom politkom.

Ovo što gospodin Pupovac pokušava opet prodati onako u celfoanu je čista velikosrpska demagogija, u celofanu doduše bez oružja i to neće proći, mislim da sam dovoljno rekao”, komentirao je vukovarski gradonačelnik.

‘Srbija i dalje zastupa velikosrpsku politiku’

Penava smatra kako je rješavanja problema nestalih i zločina preduvjet za suživot te da Srbija i dalje zastupa velikosrpsku politiku i pretenzije prema teritoriju RH.

“S čime se mi moramo baviti u našem dvorištu jesu institucije koje ne da nisu dorasle zadatku nego ljudi koji obnašaju te dužnosti su odavno trebali biti u prošlosti. Metodologija njihova rada je nedorasla žrtvi Vukovara.

Odgovornost njihovog posla nije prepoznata od njih samih i to treba stubokom mijenjati, ustrojiti novi sustav, predlagali smo posebne institucije od istražnih organa do tužiteljstva i dok se to ne napravi mi ćemo se iz godine u godinu okupljati, a majke, očevi, supruge i djeca će s pitati u svojoj nemoći što se to događa, je li moguće da imamo tako neučinkovitu državu i pravosuđe.

Tome ćemo stati na kraj, to budite sigurni i nadam se u vrlo skoro vrijeme jer to neće ići ovako dok postoji nas dovoljno svjesnih i odlučnih uz potporu ljudi koji su danas s nama u Vukovaru, budite sigurni da ćemo to riješiti”, rekao je.

Zadovoljan zbog odluke Vlade

Vladi se zahvalio jer je 18. studenog proglasila državnim blagdanom.

“Ideja za tim je došla iz Vukovara i hvala im što su nas čuli i usvojili naše molbe i 18.11 postao državni blagdan. Sutra očekujem dostojanstvo, dugačko mnogobrojno dostojanstvo bez isticanja sebe i ambicija u prvi plan. Neka prate nas Vukovarce, ako smo mi u tišini i s pijetetom u srcu neka nam se i drugi u tome pridruže”, zaključio je Penava za N1.

Penava je gostovao i u Dnevniku RTL-a

“Nema druge nego mijenjati stvari, kroz ovih 28 godina smo nezadovoljni. Ne samo to, ogorčeni smo i ljuti. Promijenit ćemo stvari, u startu i otpočetka, do kraja, okrenuti ih naopačke ako treba. Ovako više ne ide”, rekao je RTL-ovoj Damiri Gregoret.

“U demokraciji, moć, kao i vlast, dolazi od naroda. Većina hrvatskog naroda je s Vukovarom i tu kompromisa nema. Iskoristit ćemo sve što nam je na raspolaganju da to okrenemo, bez lažnih teza o neovisnosti institucija i njihovoj nedodirljivosti. Jedino su žrtve nedodirljive, a svi mi drugi smo sluge ljudi, pa i tih žrtava u koje se kunemo, koje su nam svetinja. To je ono po čemu se ravnamo, nikakvi državni odvjetnici, zakoni, ustavi… Sve je podložno promjenama osim ljudi zbog kojih smo danas, sutra i sve ove dane ovdje”, rekao je.

Na pitanje znači li to da on ne vjeruje u institucije, Penava je odgovorio potvrdno.

“Naravno da ne vjerujem. Mislim da je to jasno. Ne bi bilo prosvjeda da im vjerujem. Nije bilo dovoljno sluha, nije nas se čulo. Imao ili ne potporu premijera Andreja Plenkovića, nije važno. Postoje važniji ciljevi od toga”, kazao je.

Zamolio je da se na dan pada Vukovara ne spominje politika.

“Sutra smo ovdje da se sjetimo dječaka u tenisicama, Juraja Njavre, herojstva Vesne Bosanac, svih liječnika, vukovarskih vatrgasaca, civila, zbog njih smo tu. Ako netko misli da je značajniji od bilo kojeg našeg heroja koji je u tenisicama stajao s oružjem ili bez njega kontra aviona i tenkova, onda njemu na čast ili volju, neka ga se slika koliko god hoće”, zaključio je Ivan Penava.