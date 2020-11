PENAVA OPET O NAPADU NA MARKOVU TRGU: ‘Znam ljude kojima je takva pucnjava dječja igra, pošalica, a Plenković se usplahirio’

‘On je ostao šokiran nesretnim činom Danijela Bezuka, napadom na Banske dvore. Nikada se s time nije suočio, bio je apsolutno u šoku. Cijeli život imao je puno udobniju situaciju pa nije možda nikad čuo pucnjeve’, kazao je gradonačelnik Vukovara o premijeru Plenkoviću

Gostujući u emisiji “Bujica” gradonačelnik Vukovara i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ivan Penava ponovno se osvrnuo na nedavni napad na Markovu trgu u zagrebu gdje je 23-godišnji Danijel Bezuk iz kalašnjikova pucao na Banske dvore i teško ranio jednog policajca. Njegove ranije izjave o tome u Vladi su protumačili kao relativiziranje napada, a premijer Andrej Plenković prozvao ga je zbog huškanja i poštivanja na govor mržnje.

‘Plenković više cijeni svoju kožu od države koju predstavlja’

Penava je u “Bujici” zaključio da je Plenković bio šokiran tim napadom jer se nikada ranije nije suočio s ičim sličnim.

“On je ostao šokiran nesretnim činom Danijela Bezuka, napadom na Banske dvore. Nikada se s time nije suočio, bio je apsolutno u šoku. Cijeli život imao je puno udobniju situaciju pa nije možda nikad čuo pucnjeve”, kazao je.

Nakon što je premijeru “dijagnosticirao” šok zbog pucnjave na zgradu Vlade, Penava se dohvatio i premijervogo mentalnog sklopa.

“Plenković je preuzeo model prokazivanja nacionalnog i svehrvatskog, koji je već odavno viđen u bivšoj državi. To je kopija istog mentalnog sklopa! On nema pravo govoriti tko sam ja, jer niti je živio u Vukovaru, niti u uvjetima u kakvima Vukovarci žive Plenković puno više cijeni svoju kožu od države koju predstavlja”, kazao je Penava.

‘On jednu tragediju iskorištava u političke svrhe’

Štoviše, Penava je Plenkoviću spočitao da se usplahirio.

“Naravno, ja to ne želim nikome. Kad bih bio do kraja dobrohotan, onda bih rekao – usplahirio se! Plenković sada traži krivca i prvo što mu je palo na pamet su Ivan Penava, Karolina Vidović Krišto, Miroslav Škoro i Domovinski pokret. Ipak, krajnje je naivno očekivati da je to plod njegovog stresa. Ne, to je dobro promišljena i vrlo ciljana retorika, kojom skreće pozornost sa svih njegovih afera. On jednu tragediju, koja se nije smjela dogoditi, iskorištava u političke svrhe”, smara Penava.

Na koncu je tu pucnjavu usporedio s dječom igrom.

“Upoznao sam jako puno ljudi koji su teško stradali u Domovinskom ratu i kojima je jedna ovakva pucnjava dječja igra, šala, pošalica”, ustvrdio je gradonačelnik Vukovara.

