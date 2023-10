Izgleda da se idejama Ivana Penave o plakatu na kojem je istaknuto slovo "U", kao i odluke da Kolonu sjećanja u Vukovaru predvode HOS-ovci, protive i oni na koje on nije računao. Riječ je o dijelu branitelja, ali i majci Jean-Michel Nicoliera, pripadnika HOS-a koji je ubijen na Ovčari, prenosi Danas.hr.

U Vukovaru je predstavljena i ploča u spomen na Sinišu Glavaševića i sve druge novinare koji su poginuli u Domovinskom ratu, a koja se nalazi u blizini biste i mosta Jean-Michel Nicoliera. A njegova fotografija nalazi se i na službenom plakatu na kojem se spominje HOS i istaknuto slovo 'U', ali i sporni ustaški pozdrav "Za dom spremni".

No, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji stoji iza plakata ponovio je: "Molba svima kojima smeta HOS-ove postrojbe i insignija neka zaobiđu Vukovar. Kako itko može doći ovdje i pokušati ignorirati žrtvu tih ljudi nije li to licemjeran."

Iz Domovinskog pokreta smatraju da Tomo Medved i Andrej Plenković manipuliraju

Ipak, majka Jean-Michel Nicoliera rekla je kako ne želi da se žrtva njenog sina koristi u političke svrhe. Iz obitelji su poručili kako je majka šokirana jer je iskorištena fotografija i zadnje riječi njena sina, a nitko je za to nije ni pitao. "Penavini motivi su politički, ja ne želim da se ime mojega sina veže uz bilo koju politiku u Hrvatskoj, pa tako ne želim da bude na tom plakatu, već da se s njega ukloni", kazala je za Jutarnji list.

Prije dvije godine izjavila je kako je i "nakon 30 godina zbunjena" i "'uvijek iznenađena" koliko su ljudi pažljivi prema njoj i koliko se sjećaju njezina sina. Iz Domovinskog pokreta smatraju da Tomo Medved i Andrej Plenković manipuliraju njome.

Idući petak sastat će se Vijeće za domovinski pijetet koje treba usvojiti program obilježavanja. "On to sam mora shvatiti - poruku majke Nicoliera da ona ne želi da se njezin sin stavlja u bilo koji politizaciju bilo koje stranke i bilo koje situacije osim one, a to je pijetet Vukovara", kazao je Ante Deur iz HDZ-a.

"Pozivnica gospodina Penave je izrazito zločesta i na tragu je razdora hrvatskog jedinstva", objasnio je Darko Lutring, predsjednik Udruge ATJ Lučko. Svake godine Kolona sjećanja nekome je posvećena, a ove godine, baš one predizborne, posvećena je HOS-u.