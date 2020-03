PENAVA KAŽE DA NEMA RATA U HDZ-U: A odmah potom: ‘Moji su stavovi jasni, a zna se što je u kontri – velikosrpski i jugoslavenski element’

Ne misli da je problem ako u predsjedništvu završe ljudi iz različitih tabora, ali odmah potom ističe kako ne može zajedno “s onima koji su financirali petokraku u Rijeci”

“Mislim da je svakom članu jasno koji su stavovi koje komuniciramo svo vrijeme. Mislim da su svjesni poraza na predsjedničkim izborima, kao i povijesno najnižeg rezultata HDZ-a za EU parlament. Većina nas dijeli ogromnu frustraciju u pogledu svjetonazorske izgubljenosti HDZ-a”, rekao je Ivan Penava za N1.

Istaknuo je i da se prema njemu ta ideološka pogubljenost trenutnog HDZ najbolje vidi po tome što su u koaliciji promijenili od desnog Mosta do HNS-a i SDSSA “čiji se predsjednik 5. kolovoza javlja s Fruške gore okružen velikosrpskom atmosferom”.

“Osjećam potrebu da to promijenimo”, rekao je Penava, koji se javio iz Knina.

‘Zaostao mentalitet iz prošlih vremena’

U dosadašnjoj unutarstranačkoj kampanji ne misli da su pale teške riječi.

“Tijek je kakav je. Ne mislim da su izrečene teške riječi niti prljavo rublje. Protiv sam osobnih kvalifikacija, napadanja osobnosti, u istoj smo stranci i to ne smijemo raditi, ali da ne smijemo kritizirati politike, pogrešne odluke i slično – na to ne pristajem. To je zaostao mentalni sklop iz prošlih vremena.” smatra kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a.

Ne misli da je problem ako u predsjedništvu završe ljudi iz različitih tabora, ali odmah potom ističe kako ne može zajedno “s onima koji su financirali petokraku u Rijeci”

Gdje je vaša vjerodostojnost’

“Mi jesmo stranački prijatelji i moramo naći način funkcionirati skupa, ali nemoguće je – govorim u osobno ime, ali mislim da većina dijeli taj stav – nemoguće je da budemo okupljeni na tragu ideja koje vodstvo proklamira da u jednom danu izglasate Vukovar kao mjesto posebnog pijeteta, a prije mjesec dana financirate petokraku zvijezdu u Rijeci i jugoslavensku zastavu.

Tu treba tražiti odgovor možemo li skupa. Mogu s ljudima koji su Vukovar proglasili mjestom pijeteta, ali s ljudima koji u Rijeci plaćaju karnevale i cirkuse koji proklamiraju agresora na ovu zemlju, SFRJ, zastavu koju je imala svaka postrojba JNA…

Pitam vas gdje je vaša vjerodostojnost – u Rijeci smo Jugoslaveni, u Borovu Selu četnici, a u Vukovaru Hrvati. S tim ne mogu. Strpljiv sam, ali moji su stavovi jasni, a zna se što je u kontri – velikosrpski element i jugoslavenski element”, naglasio je Penava.

Potvrdio je da na veliku koaliciju nikad neće pristati.

“Poštujemo SDP, ali smatramo da je za državu dobro da postoji više polova. Što ćemo mi skupa? Biti velika partija? Stvarati Jugoslaviju ponovno? Neka se svatko predstavi svojom kvalitetom. Ići u ujedinjavanje je neprihvatljivo. A straha imam – ako smo bili u stanju koalirati sa SDSS-om i HNS-om, naravno da me strah od kolaciije sa SDP-om.