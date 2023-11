Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava poručio je u utorak kako "ne postoji tema o dva plakata" za Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i da će u Vukovaru biti izviješen samo jedan plakat, onaj koji je odobrio vukovarski Odbor za obilježavanje Dana sjećanja.

"Nema te teme. To je nešto što cijelo vrijeme komunicira tzv. Vijeće za pijetet i premijer, ali od te priče nema ništa. Vlada i premijer našli su se s tim tezama u pravnom vakumu", izjavio je Penava novinarima uoči svečanosti otkrivanja spomen-obilježja obaranju prvog zrakoplova u Domovisnkom ratu u Vukovaru.

Vijeće za pijetet nedavno je prihvatilo program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, ali nije se suglasilo s korištenjem plakata koji je izradio Grad Vukovar, ustvrdivši da je neprihvatljiv jer je "u javnosti potaknuo brojne negativne rasprave i reakcije, te izazvao podjele i uznemirenost u velikom dijelu braniteljsko-stradalničke populacije".

'U slučaju Vukovara ja odlučujem što je u gradu prihvatljivo'

Penava u vezi toga ističe kako svaki grad u Hrvatskoj ima svoga čelnika, koji je domaćin u tom gradu i raspolaže komunalnim službama.

"U slučaju Vukovara komunalnim službama raspolažem ja i preko njih odlučujem što je u gradu prihvatljivo, a što nije i koji plakati se nalaze na kojim javnim površinama. Ne može to raditi ni predsjednik države niti Vlade niti Sabora, i to nikome ne pada na pamet osim ministru branitelja i predsjedniku Vlade", kazao je Penava.

Penava: Ja sam odgovoran za sve što se dogodi u koloni

Također je podsjetio kako svako okupljanje u Vukovaru potpisuje on kao gradonačelnik te je odgovoran za sve što se dogodi u koloni.

"Ne čini to nikakav premijer, nikakav predsjednik, nego ja kao gradonačelnik. Sve ove dane smo slušali kako to nešto ne može, a ja sam čekao da vidim kako to ne može. Sada ćemo im demonstrirati i pokazati da ta kolona pripada Vukovaru", poručio je

Pozvao je premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića da se pridruže koloni sjećanja 18. studenog, ali u kontekstu koji je predvidio vukovarski Odbor - tako da ovogodišnju kolonu predvode pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga (HOS).

