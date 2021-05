PENAVA IMA SVOJU TEORIJU O INCIDENTU U BOROVU: ‘Naravno, uzrok problema je koalicija između Plenkovića i Pupovca’

‘Planiram poduzeti ono što bude najbolje po tom pitanju, to je pitanje koje opterećuje to društvo, čije nerješavanje potencira nove incidente, što smo vidjeli i jučer’

Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara, osvrnuo se za N1 na jučerašnji incident u Borovu tijekom obilježavanja 30. obljetnice ubojstva dvanaestorice pripadnika vinkovačke Specijalne jedinice policije.

Podsjetimo, jedna je skupina uzvikivala neprimjerene parole protiv Srba te pozivala na ubojstvo Srba. Zbog toga je 10 osoba uhićeno.

“Protiv sam bilo kakve prijetnje bilo kome, po bilo kojoj osnovi. Mislim da smo tu svi jedinstveni. Volio bih da jednako tako budemo jedinstveni i u kažnjavanju krivaca za stradavanje 12 redarstvenika, za koje nitko nije do danas odgovarao. A uredno svi ti koji su skočili na stražnje noge dolaze redovno svake godine, polože vijence, okrenu se i odu. Planiram poduzeti ono što bude najbolje po tom pitanju, to je pitanje koje opterećuje to društvo, čije nerješavanje potencira nove incidente, što smo vidjeli i jučer. Frapantno mi je da smo u subotu popodne imali reakciju gdje načelnik Općine Borovo osuđuje po njemu incidentu situaciju gdje je grupa ljudi nacrtala, možete misliti što, hrvatsku zastavu i službeni amblem specijalnih postrojbi MUP-a. On je taj mural nazvao provokacijom”, komentirao je Penava za N1.

‘Uzrok problema je koalicija Plenkovića i Pupovca’

“Apsolutno sam protiv pozivanja na ubojstvo bilo koga drugoga, po bilo kojoj osnovi. Apsolutno protiv svega što ima oznake, naznake prema hrvatskoj državi, hrvatskom narodu i što veliča velikosrpsku agresiju. Nažalost, rijetki su političari koji tu imaju jasan stav po tom pitanju, puno je više smutljivaca, koji su nešto mislili, pa predvidjeli, pa se nešto moglo dogoditi, pa se nije dogodilo…

Nažalost, svemu tome tempo diktira koalicija Andreja Plenkovića i Milorada Pupovca. Mislite da je to uzrok problema? Pa naravno”, komentirao je vukovarski gradonačelnik.