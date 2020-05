PENAVA IDE NA IZBORE KAO NEOVISNI NA ŠKORINOJ LISTI: ‘Podržao me oko tri točke koje su mi bitne’; Škoro odgovorio gdje je bio 1990.

Ustvrdio je da predsjednik Vlade Andrej Plenković nije prepoznao i podržao interese grada Vukovara, posebice u projektu drvne industrije u Vukovaru

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava na parlamentarne izbore izaći se kao neovisni kandidat na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore, potvrdio je Penava u subotu u Vukovaru rekavši kako je interese Vukovara pokušao obraniti kroz HDZ, ali nije uspio.

Penava je novinarima izjavio da je s Miroslavom Škorom postigao dogovor o izlasku na skorašnje parlamentarne izbore na listi Domovinskog pokreta kao neovisni kandidat nakon što je naišao na Škorinu podršku oko tri točke koje su njemu iznimno bitne.

“Prva od njih je procesuiranje ratnih zločina, odnosno presude vojnom vrhu bivše JNA za zločine učinjene u Hrvatskoj 1991., druga točka je popis stanovništva koji mora biti u službi točnog broja stanovnika, a ne. nažalost kao do sada, predmet koalicijskog sporazuma HDZ-a s, prije svega, SDSS-om, i treća točka je ulaganje u razvoj Slavonije kako bi Slavonac, Srijemac i Baranjc mogli živjeti dostojanstveno od svoga rada”, kazao je Ivan Penava u izjavi novinarima koju je uz Miroslava Škoru dao u perivoju Dvorca Eltz.

‘Naspram ovoga danas, rat je dječja igra’

Ustvrdio je da predsjednik Vlade Andrej Plenković nije prepoznao i podržao interese grada Vukovara, posebice u projektu drvne industrije u Vukovaru.

“Nakon što je došlo do privođenja čelnog čovjeka Hrvatskih šuma, kojega je ova Vlada postavila, čujemo kako je to dokaz da institucije funkcioniraju i da je ova Vlada odlučna u borbi protiv klijentelizma. Davati takve izjave na kraju svog manadta, kad ništa niste napravili da te stvari promjenite, kada ste jednom Vukovaru obećali tvornicu i petstotina radnih mjesta i to ste pogazali, naprosto je licemjerno. Takvi ljudi po meni više ne zaslužuju nikada dobiti prigodu upravljati ovim bogatim resursima”, rekao je Penava.

Dodao je kako je Domovinski rat u Slavoniji, u usporedbi s gubitkom stanovništva u miru – bio dječja igra.

Miroslav Škoro je rekao kako Domovinski pokret još jednom dokazuje da je pokret u kojem ljudi prepoznaju mogućnost da na nadolazećim izborima zaustave duopol HDZ – SDP.

“Neizmjerno mi je drago da danas ovdje, u hrvatskom Vukovaru imamo čast obznaniti da će našu listu iz V. izborne jedinice povesti Ivan Penava i to na način da još jedanput i Vukovar i ostale dijelove Slavonije, Baranje i Srijema povede u drugačijem pravcu i nećemo se zaustavti do rta Oštro na Prevlaci”, dodao je.

‘HDZ i SDP neće moći sami’

Škoro je ustvrdio da su ‘HDZ i SDP sklopili ugovor o međusobnom nenapadanju’ te i jedini i drugi pljačkaju Hrvatsku u mandatima u kojima su na vlasti.

“Predstojeći izbori osiguravaju biračima da se pobrinu tko će Hrvatsku nastaviti pljačkati u iduće četiri godine ili će povjerenje dati Domovinskom pokretu da tu pljačku zaustavi”, izjavio je Škoro.

Dodao je kako ne vjeruje da će rezultat izbora za Hrvatski sabor biti takav da će biti moguće govoriti kako će isključivo ili HDZ ili SDP formirati Vladu.

O mogućim post koalicijama nakon rezultata izbora

Škoro je rekao da će Domovinski pokret pokazati odgovornost, ali ne želi prije razultata izbora govoriti o mogućim post koalicijama.

Osvrnuvši se na aktualna uhićena vezana uz Hrvatske šume, Škoro je komentirao zanimljivim da su se uhićenja dogodila baš pred izbore.

“Mi smo se u Hrvatskoj nagledali jako puni tih uhićenja ali nikada nismo vijesti ishode i došli do toga da vidimo što se dogodilo s tim ljudima u konačnici. Sada bi mogli pobrojati četiri, pet slučajeva koji su se otvarali u ovakvim, zgodnim situacijama, a nakon toga ‘ujeo vuk magare’. Kada mi dođemo na vlast onda nema ‘ujeo vuk magare,’ onda će se odgovarati ozbiljno”, poručio je Miroslav Škoro.

Gdje je bio 1990.?

Na pitanje novinara gdje je bio na današnji dan 1990. godine kazao je kako je u SAD službeno odselio u rujnu 1990. nakon čega je u Hrvatsku dolazio u nekoliko navrata, a za stalno sredinom 1992. godine, priznavši kako je u travnju 1990. u Osijeku vodio skup koalicije Narodnog sporazuma.

Komentirajući razmoizilaženja HDZ-a i predsjednika Republike Zorana Milanovića oko proslave Dana državnosti 30. svibnja, ocijenio je kako je Milanovićeva reakcija na tragu njegovog ponašanja od početka mandata.

“On je takav čovjek, on tako reagira i izaziva te konflikte, ali mislim da je to sve skupa u želji da se sve teme koje su bitne za ovaj narod svedu na ideologiju. Čim se on javi, javi se i danas gospodin Šeks koji traži njegov opoziv, a gospodin Plenković se čudi što se sve skupa događa. Vjerujem da što se tiče Šeksa i Milanovića, oni to riješiti u nekom od zagrebačkih restorana, a Milanović će s ovakvim ispadima vjerojatno nastaviti do kraja mandata”, ustvrdio je Škoro.