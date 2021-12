Samo mjesec dana nakon što je otkriven u Južnoj Africi, omikron je već otkriven u više od 90 zemalja i rapidno se širi Europom zbog čega se sve više zemalja odlučuje na strože mjere.

Iako se o novom soju i dalje zna relativno malo, poznato je da se radi o brzo prenosivoj varijanti koronavirusa, a najnovije britansko istraživanje tvrdi da bi omikron varijanta mogla biti manje "uspješna" u napadu na pluća od prethodnih varijanti.

Lučin: 'U utrci smo...'

"Mi smo sada u jednoj vrsti utrke između širenja virusa i naših pokušaja da saznamo što više o njemu. To istraživanje je pokazalo da omikron slabije zaražava stanice pluća, međutim, to su samo stanice 'u kulturi', dakle in vitro. To je vrlo detaljan eksperiment, ali na izoliranim stanicama, tako da treba biti oprezan u interpretaciji tog rezultata. On je optimističan, mi svi želimo u njega vjerovati, ali treba vidjeti kako se virus ponaša u živom organizmu", poručio je u emisiji Hrvatskoga radija "U mreži Prvog" imunolog sa Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin. Kazao je da je još uvijek prerano za zaključiti kakva će biti reakcija na plućima s obzirom na infekciju koju izaziva ovaj virus.

Govorio je potom o tome može li omikron zaobići imunost koju su brojni ljudi stekli preboljenjem ili cijepljenjem.

"Sva su predviđanja da, s obzirom na mutacije koje su se našle, može zaobilaziti imunost i to onu koja je nama u ovome trenutku u borbi protiv širenja virusa, a to je imunost protutijelima. Pitanje je koliko te mutacije koje je nakupio utječu na biološko ponašanje. Ono što je sigurno - puno brže se širi, čini se da se broj novih slučajeva duplicira unutar dva dana, infekcija se puno brže širi te postoji opasnost od naleta velikog broja infekcija ovim virusom", poručio je Lučin.

"Ono što treba očekivati je da će cijepljenje i docjepljivanje sigurno štititi od ovog virusa neovisno o tome što su antitijela malo slabija, ona postoje i ključna su za sprječavanje težih kliničkih oblika bolesti što će sigurno smanjiti pritisak na bolnice kojeg se svi najviše plašimo", rekao je Lučin.

Pem Novosel: 'Morat ćemo revidirati trajanje covid potvrda'

Epidemiologinja HZJZ-a Iva Pem Novosel govorila je o trajanju covid potvrda u Hrvatskoj. "Do sada smo smatrali da nakon preboljenja i potpunog cijepljenja s dvije doze ta zaštita traje 12 mjeseci, odnosno i covid potvrde su vrijedile 12 mjeseci.

Međutim sada, u sklopu novih okolnosti širenja omikrona Europom, a vjerojatno i kod nas, i mi ćemo morati revidirati njihovo trajanje u skladu s preporukama europskih stručnjaka. Bit će kraće, na nivou EU-a se najavljuje skraćenje na devet mjeseci", rekla je Pem Novosel za HRT.

Kazala je da je većina hrvatskih građana posljednjih dana dolazila po booster dozu. "U subotu je npr. bilo 22 tisuće cijepljenih osoba i od toga je više od 14 tisuća primilo booster dozu, oko šest i pol tisuća je primilo drugu dozu, a svega dvije tisuće prvu. U svakom slučaju je interes za cijepljenje posljednjih tjedana visok i raste, i sve više osoba prima i tu booster dozu", rekla je epidemiologinja.

'Imunost ovisi o situaciji'

Pem Novosel je potom kazala da trajanje imunosti ovisi o situaciji: je li osoba preboljela virus ili je nakon toga cijepljena, odnosno je li primila jednu ili pune dvije doze; ili je primarno potpuno cijepljena (s dvije doze). Pojasnila je potom da je potvrda o primarnom potpunom cijepljenju trajala 12 mjeseci, no da nova istraživanja pokazuju da imunost nakon primarnog cijepljenja "ipak ne traje 12, nego u prosjeku šest mjeseci, a kod nekih osoba i kraće."

"Zato smo, kao i ostale europske države, počeli preporučivati dodatnu dozu kod starijih i imunokompromitiranih osoba, odnosno booster dozu kod ostalih", rekla je Pem Novosel, dodajući da se u većini europskih zemalja, pa tako i kod nas, smatra da osobama koje su preboljele covid-19 te primile dvije doze cjepiva booster doza nije potrebna.

"Međutim, u svjetlu ubrzanog širenja omikron varijante ima i onih koji žele i tu booster dozu i vjerojatno će se i to omogućiti", poručila je Pem Novosel.

Komentirala je potom i nuspojave cijepljenja. "Nažalost se i to događa, to su očekivane reakcije u vidu tih nekakvih neželjenih, ali ipak relativno blažih nuspojava. Najčešće to traje dan ili dva, kod nekih može i duže. Za booster dozu se ne očekuje da bi nuspojave bile jače, dapače, očekuje se da bi mogle biti i slabije", poručila je.