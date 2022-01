Obilazeći gradilište Pelješkog mosta, premijer Andrej Plenković je u ponedjeljak rekao bi se hrvatski teritorij kopneno trebao spojiti do početka ovogodišnje turističke sezone. Do ljeta se u promet planira pustiti i dio obilaznice preko Pelješca, a jedino je otvaranje čvora Ston - odgođeno za jesen ove godine.

Potvrdio je to i ministar prometa Oleg Butković za NOVU TV.

Kroz 10-ak dana most će krenuti u fazu tehničkog pregleda. "Prvi dio pristupnih cesta bi trebao biti gotov u svibnju. Krajem lipnja ćemo otvoriti most i dio pristupnih cesta. Nadam se da neće biti nikakvih problema. Krajem lipnja, početkom srpnja očekujemo otvaranje mosta i puštanje u promet", rekao je.

'Nećemo imati takvih muka kad ga otvorimo'

Kada se most pusti u promet, ostaje pitanje koliko će biti zatvaran zbog vjetra, Ministar je tu miran. "Projektiran je na mjestu gdje nema jakih udara bure. I burobrani su već montirani. Nećemo imati takvih muka kada ga otvorimo", objasnio je.

Most Ston je konstrukcijski gotov. "Konstrukcija će se u narednim danima dopremiti na gradilište i počet će spajanje. On je dugačak 500 metara i to je jako zahtjevna dionica koju je naravno trebalo i dovršiti na vrijeme", naveo je Butković.

Split je prometno vrlo zagušen i "u najlošijem je položaju u odnosu na druge gradove na obali". To su veliki projekti koji se ne mogu tako brzo riješiti, rekao je.