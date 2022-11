Pelješkim mostom u gotovo četiri mjeseca od otvaranja prošlo je milijun vozila, što je u prosjeku više od 250 tisuća mjesečno. Prema podacima Hrvatskih cesta, najviše vozila, oko 460 tisuća, mostom je prošlo u kolovozu.

U 12.52 Pelješkim mostom prošlo je milijunto vozilo. Nije poznato tko je sretni putnik jer, kažu iz Hrvatskih cesta, nisu željeli zbog toga zaustavljati promet. "Želimo time pokazati da taj projekt, kad govorimo o prometnoj funkciji, zadovoljava, ispunjava one nekakve kriterije koji su bili prije navedeni u ''feasibility'' studiji, čak i više od toga", ističe Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta za HRT.

Dnevno u prosjeku mostom prođe gotovo osam i pol tisuća vozila, a baš danas zabilježen je okrugli broj.

'Kvalitetan sustav zaštite od vjetra'

Most koji je spojio Hrvatsku ispunio je sva očekivanja. Otkako je otvoren, na ovom dijelu Hrvatske zapuhalo je prvo jače jugo, no bez obzira na to, promet mostom teče bez ikakvih poteškoća. "Zbog nekih meteoroloških prilika, prije svega vjetra, neće biti zatvaranja prema svim našim izračunima, s obzirom na to da smo izgradili kvalitetan sustav zaštite od vjetra", objašnjava Škorić.

Stanovnicima Pelješca mnogo je toga sada dostupno. "Sad stvarno možemo reći da smo jedna županija, a ne više Dubrovačko-neretvanska na papiru, a uvijek je bio Dubrovnik na jednu, Metković na drugu stranu. Sad su nam Opuzen, Metković, ta Neretva, bliži. Srodni smo s poljoprivredom, znači po sve potrepštine, po sve šta možemo idemo preko mosta za pola sata", kaže Ante Grgurević, Drače.

Na odmorištima se uvijek nađe prolaznik, čak i po lošem vremenu. "Baš je ovaj posebno nekako, stvarno je posebno. Jugo ne smeta. Što je, tu je, Bože dragi, bilo bi bolje da je sunce, ali eto", rekao je Nenad Alfirev iz Vodica.

Dovršetkom četvrte dionice pristupnih cesta sljedeće godine zaokružit će se cijeli projekt.