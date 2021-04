PELJEŠKI MOST PO PRVI PUT ‘UGOSTIO’ PREMIJERA: Plenković prošetao dionicom, pa poručio: ‘Na jesen ćemo ostvariti teritorijalni integritet’

Premijer Andrej Plenković, ministar Oleg Butković i direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić prošetali su se dijelom Pelješkog mosta, koji bi trebao spojiti kopno s Pelješcom u rujnu, a biti otvoren za promet do ljeta 2022.

Premijer Andrej Plenković zajedno s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem te direktorom Hrvatskih cesta Josipom Škorićem prošetao se u utorak Pelješkim mostom, javlja Dubrovački vjesnik. Nakon što je prohodao dionicu dugu tristotinjak metara te se upoznao s dinamikom radova na mostu, Plenković se obratio i medijima.

“Danas smo se imali priliku po prvi put prošetati Pelješkim mostom. Preostale su još 24 rasponske konstrukcije koje će doći tijekom mjeseca svibnja iz Kine. Most napreduje i na jesen ćemo povezati jug sa ostalim dijelom Dubrovačko-neretvanske županije te ostvariti teritorijalni integritet Republike Hrvatske. To je i najveće postignuće ovog projekta vrijednog 526 milijuna eura”, poručio je Plenković nakon što mu je rečeno da je polovica rasponske konstrukcije mosta već postavljena te kako će Komarna i Brijesta biti spojene u rujnu ove godine.

Simbolički značaj

“U prometnu infrastrukturu ulažemo više od 25 milijardi kuna, ali Pelješki most ima simboličan značaj. Usprkos pandemiji koja je zadesila čitav svijet radovi na mostu napreduju i na svu sreću nije bilo velikih zastoja. Do kraja rujna će biti spojena čitava rasponska konstrukcija, a već početkom naredne godine most će biti spreman za tehnički pregled”, pojasnio je ministar Oleg Butković, naglasivši da bi cijeli projekt Pelješkog mosta zajedno s pristupnim cestama trebao biti završen do ljeta 2022.

Gradnja još jednog mosta

Naime, s pelješke je strane postavljeno 210, a s neretvanske 320 metara konstrukcije. U zadnjem tjednu svibnja dolazi posljednja pošiljka dijelova konstrukcije, a uznapredovali su radovi i na pristupnim cestama.

“Probijen je i drugi tunel Kamenice u dužini 499 metara i optimistični smo što se tiče završetka druge faze radova na pristupnim cestama. Na kraju ostaju treća i četvrta faza, takozvana stonska obilaznica. Nakon početnih teškoća radovi napreduju. Ključna mjesta na trasi, tuneli Supava i Polakovica se užurbano rade. Između ova dva tunela će se graditi most preko stonskog zaljeva dužine 500 metara. U splitskom škveru je završen najduži čelični element za taj most, dužine 93 metra”, pojasnio je Škorić.