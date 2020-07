PELJEŠKI MOST NEĆE BITI GOTOV NA VRIJEME? Čeka se dolazak 500 zavarivača iz Kine. Otkrili zašto ne žele domaću radnu snagu

CRBC je odlučio dopremiti 500 radnika iz Kine, jer smatra da bi angažmanom domaće radne snage izgubio poslovni ugled, no pitanje je kada će oni doći na Pelješac, o čemu ovisi nastavak izgradnje i dovršetak Pelješkog mosta

Iako je projekt izgradnje Pelješkog mosta ušao u posljednju godinu realizacije, čini se da izvođač, kineska državna tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC), naišao na nove probleme. Naime, upitno je hoće li kineske čeličane na vrijeme isporučiti još 47 blokova, no veći je problem što ih na gradilištu nema tko zavariti. CRBC planira potkraj mjeseca na Pelješac dopremiti čelične blokove, ali i 500 zavarivača. Ako to ne uspiju, most najvjerojatnije neće biti dovršen do zadanog roka, 31. srpnja 2021., piše Slobodna Dalmacija.

Narušavanje poslovnog ugleda

Iako su Kinezi pregovarali s Brodosplitom kako bi im ovi ustupili svoje zavarivače, oni su već zauzeti radovima na stonskoj obilaznici, a za to ih je nešto ranije angažirala grčka tvrtka Avax. Stoga se CRBC okrenuo svojoj radnoj snazi, jer ne žele u posljednjoj godini radova angažirali tvrtke iz Hrvatske, smatrajući da bi im činjenica da nisu vlastitim snagama izgradili most mogla narušiti poslovni ugled.

Radova za zavarivače ne nedostaje. Naime, trenutno se spajaju čelični elementi nosive konstrukcije mosta. Dosad je izgrađeno sedam od ukupno 12 stupova te po dva upornjaka s pelješke i neretvanske strane. To bi u skorije vrijeme trebalo spojiti čeličnim blokovima koji bi trebali ubrzo stići.

Radovi na pristupnim cestama

No, dobra je vijest da su nakon godina otezanja s birokracijom i žalbi, konačno krenuli radovi na pristupnim cestama, točnije na dionicama Sparagovići/Zaradeže – Prapratno i Prapratno – Doli. Svi zemljani radovi su u punom jeku, a priprema se i gradnja mosta Ston, tunela Polakovica i Supava te čvorišta Prapratno, Zamaslina i Duboka. Ceste bi trebale biti gotove u ožujku, odnosno kolovozu 2022. godine.