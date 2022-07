Pelješki most, najveći i najskuplji infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, zajedno s većim dijelom pristupnih cesta, uskoro će biti otvoren za promet.

"Pelješki most, s dijelom pristupnih cesta, odnosno s 25 kilometara pristupnih cesta, bit će otvoren za promet 26. srpnja. Ostatak obilaznih cesta, u duljini od sedam kilometara, koji čini obilaznicu Stona od Prapratnog do Doli, bit će pušten u promet do kraja ove godine. Otvaranje mosta Pelješac velik je dan, budući da njegovim puštanjem u promet Hrvatska povezuje svoj teritorij u jedinstvenu cestovnu prometnu cjelinu, nakon tristo godina. Izgradili smo most koji je zaista impresivan, dug skoro dva i pol kilometra, a najbitnije od svega je to što će ljudi koji žive na krajnjem jugu, a koji su do sad bili u svojevrsnoj izolaciji, moći putovati prema bilo kojem odredištu u Hrvatskoj, bez potrebe da prelaze državnu granicu. Važno je to i za sve nas ostale, svatko tko je, primjerice, s obitelji putovao na dubrovačko područje, morao je prije toga izraditi osobne iskaznice ili putovnice za djecu", kazao je za Novi list ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

'Mi smo privilegirana generacija'

Dodaje kako je značaj mosta ogroman, ne samo u emocionalnom dijelu, zbog spajanja hrvatskog teritorija, nego i za turizam te za gospodarstvo u cjelini.

"Mi smo, da tako kažem, privilegirana generacija, koja je ostvarila taj dugo iščekivani projekt. Puno je ljudi zaslužno za to ostvarenje, još više njih je generacijama razmišljalo o takvom mostu. Kao vladu Republike Hrvatske, nas je dopala ta čast da u svom mandatu izgradimo i otvorimo most", navodi Butković.

Ministar napominje kako će Pelješki most značiti apsolutno puno i za stanovnike Neuma.

'Bilo je određenih poteškoća, puno izazova, otvaranja radova pa odustajanja...'

"Kao i u smislu sigurnosti prometa. Kroz Neum prolazi ogroman broj vozila, stvaraju se velike gužve, što i Neumu onemogućava da se dalje razvija. Znamo što znači kada veliki tranzitni promet prolazi kroz neko mjesto, to se događa i nama, po čitavoj Jadranskoj magistrali, tako da mislim da će i oni biti zadovoljni. Bilo je određenih poteškoća, treba i to reći, bilo je puno izazova, otvaranja radova pa odustajanja od projekta, a bilo je i situacija kad su neke političke opcije iz Bosne i Hercegovine tražile da obustavimo gradnju mosta, jer se navodno ugrožava pravo BiH na neškodljiv prolaz brodova prema njihovom teritorijalnom moru. U tim ključnim trenucima za realizaciju projekta, u vrlo ozbiljnoj situaciji, u kojoj je i Europska komisija mogla reći da ne želi sufinancirati izgradnju mosta, dok se ne riješe pitanja granice s BiH, premijer Andrej Plenković je argumentiranim stavom čvrsto stao iza projekta, europsko financiranje je nastavljeno i izgradili smo most", rekao je Butković za Novi list.

Ministar uvjerava da se i radovi na pristupnim cestama privode kraju.

"Tehnički pregled bi trebao početi 13. srpnja, za dionicu do Prapratnog. S ovim dijelom pristupnih cesta koji je gotovo dovršen, spojit ćemo se na postojeću cestu preko Pelješca, a radovi idu dobro i na stonskoj obilaznici, tako da očekujem kako će i ona biti otvorena do kraja ove godine", kazao je.

Najskuplji projekt bit će još skuplji

Upitan je i zna li se konačna cijena radova na mostu, ali i na pristupnim cestama, budući da se spominjalo kako bi sve na kraju moglo ispasti i do 150 milijuna kuna skuplje.

"Kod samog mosta povećanje cijene će biti neznatno, jer je sav čelik i ostali materijal nabavljen prije sadašnjih poremećaja na tržištu, uzrokovanih prvo pandemijom, a sada i ratom u Ukrajini. Kod pristupnih cesta će biti određenih razlika. Vlada je usvojila zaključak kojim se reguliraju takve situacije. Utvrđuju se metodologije koje će se primijeniti za izračun razlike u cijeni. Određenih razlika će biti, u ovom trenutku ne znam koliko će točno iznositi, a to će utvrditi investitor, Hrvatske ceste, izvođači i nadzorni inženjeri. Razlika će definitivno postojati", kazao je ministar Butković u razgovoru za Novi list.