Radovi na Pelješkom mostu privode se kraju, a prije nekoliko dana most je posjetio i premijer Andrej Plenković s ministrima.

Na glavnom infrastrukturnom projektu, radovi idu prema kraju, a ovih su dana postavljeni specijalni asfaltni sloj, ali i signalizacija te rasvjeta. Kinezi koji su bili zaduženi za izgradnju odradili su posao u gotovo pa rekordnom vremenu za naše prilike, a prvi automobili preko glavnog infrastrukturnog objekta trebali bi se provozati do kraja lipnja.

U prometu tijekom ljeta

Iako je most pri samom kraju, kompletan projekt mosta i pristupnih cesta trebao bi biti završen do jeseni. Naime, problem su okolne prometnice odnosno pristupne ceste, čija izgradnja kasni. Riječ je o dijelu obilaznice Ston od čvora Prapratno do čvora Doli, koji podrazumijeva i novi most Ston. Taj dio, pojašnjavaju nam iz Hrvatskih cesta na naš upit, bit će jedini dio ovog strateškog projekta koji neće biti pušten u promet zajedno sa ostalim fazama.

Problem stvara transport gotovih segmenata čelične rasponske konstrukcije iz proizvodnog pogona do gradilišta.

"Isto je u ovom trenutku riješeno te je barža za prijevoz konstrukcije ugovorena. Ovih dana ( ovisno o vremenskim uvjetima) planiran je transport konstrukcije mosta Ston od pogona do gradilišta kako bi se moglo započeti sa montažom", kažu nam iz Hrvatskih cesta.

Bez obzira na kašnjenje, u planu je da će Pelješki most sa pristupnim cestama i dijelom obilaznice Stona biti pušten u promet tijekom ljeta, odnosno početkom ove turističke sezone. Što se tiče okončanja radova na dionici od čvora Prapratno do čvora Doli, oni bi trebali biti završeni tijekom jeseni ove godine, no to neće spriječiti normalno prometovanje mostom već od ljeta.

"Početak korištenja Pelješkog mosta za promet je u korelaciji sa dovršetkom radova na pristupnim cestama koje izvode "Strabag" i "AVAX S.A.". Budući da će do turističke sezone 2022. biti gotovi radovi na pristupnim cestama na dionici od Komarne do čvora Prapratno (uključivo i sam čvor), u tom trenutku bit će moguće pustiti promet preko mosta Pelješac kao i na 22 km nove trase preko Pelješca, neovisno o dovršetku dijela obilaznice Stona, od čvora Prapratno do čvora Doli", rekli su nam iz Hrvatskih cesta.

U ovom važnom i velikom projektu, ukupno se gradi 32,5 kilometra nove državne ceste. Izgradnja nove prometnice je podijeljena na tri ugovora za izgradnju mosta i pristupnih cesta te dva ugovora za napajanje i opremanje, od kojih će prvi biti dovršen most, do kraja tekućeg mjeseca.

Može izdržati jake nalete bure

Što se tiče trenutnog stanja radova na mostu, postavlja se ograda za zaštitu od vjetra s obje strane mosta kao i zaštitna, odbojna ograda s unutarnje strane. Most inače podnosi udare bure s brzinom od 180 kilometara na sat, što znači da ga jako nevrijeme ne bi trebalo "zatvarati" kao što je to slučaj s Masleničkim mostom ili Mostom dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku.

Unutar mosta postavljaju se revizijske staze, odvodnja i kabelske police za buduće instalacije, a radi se među ostalim i hidroizolacija inspekcijske staze kao i postavljanje cestovne rasvjete. U srijedu se započinje s postavljenjem završnog sloja asfalta što je preduvjet za početak postupka probnog opterećenja u cilju ispitivanja konstrukcije.

"Uglavnom, počele su pripreme za tehnički pregled Pelješkog mosta, slaže se dokumentacija za isto, a jedan njen dio poput projektne dokumentacije i izvedbenog projekta već se šalje na preglede odnosno uvide", kažu nam iz Hrvatskih cesta.

Hrvatske ceste pitali smo i hoće li kašnjenja uzrokovati kakva dodatna financijska opterećenja.

"Cijena radova se temelji na izvedenim količinama i ugovorenim jediničnim cijenama, te nije vezana za rokove izvedbe, osim u slučaju ako izvođač svojom greškom ne završi radove u roku, zbog čega naručitelj ima mogućnost naplate kazne (penala) za zakašnjenje", zaključuju iz Hrvatskih cesta.