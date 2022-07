Večeras će, nakon cjelodnevne svečanosti, biti pušten u promet dugo sanjani i napokon dovršeni Pelješki most koji premošćuje Malostonski zaljev, a povezat će Hrvatsku s njenim krajnjim jugom do kojeg se dosad cestom jedino moglo doći preko koridora u Neumu, odnosno teritorija BiH, što je bitno usporavalo i kompliciralo putovanje.

Pelješki most dug je 2404 metra i, kako pišu 24 sata, nešto je kraći od poznatog Golden Gatea u San Franciscu (2737 metara). Duži je, pak, od također čuvenog Brooklyn Bridgea u New Yorku, izgrađenog 1883. koji je dug 1825 metara. Pelješki most duži je i od lučkog mosta u Sydneyju koji je izgrađen 1932. godine i dug je 1149 metara. Pelješki most gradila je kineska tvrtka, a Kinezi drže i trenutni rekord za najdulji most na svijetu. Riječ je o Danyang–Kunshan Grand Bridgeu izgrađenom 2011. godine, a dug je nevjerojatnih 164,8 kilometara.

Stotinjak metara duži od Pelješkog mosta

No, iako će mnogi, pogotovo na današnji dan, reći da je Pelješki most najduži cestovni most u Hrvatskoj - to nije točno. Stotinjak metara duži je Most Drava kod Osijeka na transeuropskom cestovnom koridoru Vc.

"Na završetku koridora Vc na slavonskoj strani i prijelaza u Baranju zapadno od Osijeka, kod mjesta Petrijevci, nalazi se most preko rijeke Drave. (…) Most se nalazi na autocesti A5, u mreži međunarodnih pravaca na koridoru Vc, koji spaja Mađarsku (Budimpeštu), s istočnom Hrvatskom (Osijek), Bosnu i Hercegovinu (Sarajevo, Mostar) s lukom Ploče na jugu Hrvatske te čini važnu točku u mreži međunarodnih pravaca", navodi se na stranici IGH (Institut građevinarstva Hrvatske) koji je izradio idejni, glavni i izvedbeni projekt tog mosta.

Most koji zasad ne vodi nikamo

Ukupna dužina mosta je 2507 metara, a sam dio preko rijeke Drave dug je 420 metara. Koštao je 850 milijuna kuna, a građen je od 2011. do 2016. godine, ali još nije pušten u promet jer zasad ne vodi nikamo. Zimus je najavljeno da bi most trebao biti pušten u promet ove godine skupa s dionicom autoceste A5 od Osijeka do Belog Manastira na kojoj se nalazi.

"U cjelosti su ga projektirali i izveli domaći stručnjaci. Suradnja ostvarena između investitora, projektanta i izvoditelja rezultirala je mnogim originalnim tehničkim rješenjima. Dužina mosta od 2507 metara čini ga jednim od najdužih mostova u Hrvatskoj. Sam dio mosta preko rijeke Drave dug je 420 metara i na njemu se primijenjena neka sjajna tehnička rješenja u kojima su korišteni betonski stupovi, čelične grede i kabeli koji ujedno utječu na vizualnu privlačnost ovog impozantnog mosta", piše u tumačenju na stranici IGH.

