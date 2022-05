Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je u petak Pelješki most te potvrdio njegovo otvaranje potkraj srpnja ove godine.

"Most će se otvoriti potkraj srpnja, a ostaje nam još osam kilometara obilaznice kod Stona i spoja na državnu cestu D8, što bi trebalo biti gotovo do kraja ove godine", rekao je Butković.

Istaknuo je i otežane radne uvjete za brojne izvođače. Na poremećaje na tržištu, utjecalo je i stanje u Ukrajini.

"Izvođači rade u zaista otežanim okolnostima zbog poremećaja na tržištu. I taj dio smo pripremili, na Vladi ćemo donijeti odluku, predlagač će biti Ministarstvo graditeljstva, tako da ćemo i taj dio regulirati. To se ne odnosi samo na ovaj, nego na sve projekte u Hrvatskoj. Ovo što se događa u Ukrajini poremetilo je mnoge stvari i činjenica je da izvođači, u financijskom smislu, rade u otežanim okolnostima. Ali ništa ovdje nije i neće biti dovedeno u pitanje. Krajem srpnja otvorit ćemo Pelješki most s dijelom prisupnih cesta, tih 25 kilometara, a ostatak do kraja godine, tako da uspješno privodimo kraju najveći, najvažniji infrastrukturni projekt u Hrvatskoj. Spajamo teritorij", rekao je Butković.

Ističe kako će cijena zbog stanja na tržištu porasti, ali da "povećanje neće biti preveliko ni abnormalno".

"Činjenica je da na svim infrastrukturnim projektima u RH postoji taj problem. Posebno je pitanje ugovaranje novih projekata, tako da ćemo tu morati ići s drugačijim pristupom jer taj problem neće biti riješen. Neće eskalacija cijena biti riješena za par mjeseci. Očekujemo da će cijene i dalje divljati", zaključio je Butković.