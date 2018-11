PEJČINOVIĆ BURIĆ UVJERENA DA JE MARAKEŠKI SPORAZUM DOBAR: Ministrica kaže da nije bilo šumova u komunikaciji s Kolindom

Ministrica vanjskih i europskih poslova te potpredsjednica Vlade Marija Pejčinović Burić smatra da je Marakeški sporazum “dobar dokument”

Ministrica vanjskih i europskih poslova te potpredsjednica Vlade Marija Pejčinović Burić gostovala je večeras u RTL Danas te pritom prokomentirala Marakeški sporazum. Ona je uvjerena da je riječ o “dobrom dokumentu”.

Pejčinović Burić smatra da Marakeški ugovor ili Globalni kompakt nije međunarodni sporazum ili ugovor. Ne potpisuje se i nije pravno obvezujući dokument.

“To je katalog mjera i države imaju suvereno pravo odabrati koje će mjere primijeniti i to sukladno nacionalnom zakonodavstvu i već postojećim međunarodno-pravnim obvezama i aktualnoj situaciji s migracijama. Svaka država i dalje suvereno odlučuje o nacionalnoj politici prema migracijama”, rekla je ministrica.

Ne zna zašto neke zemlje imaju zadršku prema dokumentu

Osim u slučaju Mađarske koja im poseban stav prema migrantima, Pejčinović Burić nije znala odgovoriti na pitanje zašto neke zemlje imaju zadršku prema tom “ugovoru”. Također je naglasila da s hrvatske strane ne postoji neki problem s Globalnim kompaktom.

“U trenutku kad se kretalo u rješavanje ovog velikog globalnog problema kada su u pitanju regularne migracije, tada su sve države članice njih 193 – 2016. godine bile suglasne da je potreban takav dokument i zadnje dvije godine se diplomatski vrlo intenzivno radilo na izradi ovog dokumenta. Mađarska ima poseban odnos prema migrantima – ima žice na granicama, a u kontekstu europske solidarnosti ne sudjeluje i jasan je njezin stav prema migracijama.

Što se tiče ostalih država, teško je reći – nekad su unutarnja pitanja. No velika većina država svijeta ostaje u ovome i ići će u Marakeš. S našeg aspekta ne vidimo nikakve probleme, radili smo vrlo otvoreno tijekom tog procesa, bili su uključeni svi akteri koji su trebali znati, kao i onda i sada nismo imali između nas nikakve dileme o tome da je riječ o dobrom dokumentu.”

Nije bilo šumova u komunikaciji s Pantovčakom

Pejčinović Burić smatra da nije bilo “šumova” u komunikaciji s Pantovčakom, budući da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila da se MVEP mora zbrojiti, na što je Pejčinović Burić rekla da ne zna čemu nervoza. Prema njezinu mišljenju, trebalo je malo bolje iskomunicirati stvar diplomatskim putem.

“Sama predsjednica je bila u New Yorku kada je poduprla izradu ovog dokumenta, kao i tadašnji ministar Miro Kovač. Predsjednica je u ljeto potvrdila kada je dobila poziv od glavnog tajnika UN-a i odlučila je nakon dva mjeseca da ne ide. Nije bilo nikakvih šumova u komunikaciji, možda je samo trebalo malo bolje to iskomunicirati – ne prvo preko medija, nego diplomatskim putem kako to inače radimo”, zaključila je ministrica.

