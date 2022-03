Tvrdnje ministrice regionalnog razvoja Nataše Tramišak da prima prijetnje jer nije produljila ugovor za informatički sustav eFondovi tvrtki Omega Software već ga dodijelila Fini oporba je u srijedu nazvala i zabrinjavajućim i sumnjivim te se pitala zašto ih nije prijavila policiji.

Čelnik SDP-a Peđa Grbin situaciju smatra, u najmanju ruku sumnjivom jer ministrica prijetnje ne prijavljuje policiji nego o tome govori putem medija, a pogotovo zato što se u tekstovima spominje da je osoba koja prijeti ministrici posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića. Zbog toga je, kaže, jako dobro što će sutra raspravljati o osnivanju istražnog povjerenstva koje bi se trebalo baviti upravo europskim fondovima i pritiscima na one koji rade na dodjeljivanju sredstava iz tih fondova.

"Očekujem da vladajući shvate da povjerenstvo nije predloženo da bi netko zgrtao političke poene nego da riješimo stvari koje u Hrvatskoj danas očito ne funkcioniraju", poručio je.

Je li radila zakonito?

Evidentno je da nam to istražno povjerenstvo treba što potkrepljuju slučajevi ministrice Gabrijele Žalac, kazneni postupci, uplitanja i politički pritisci na Ministarstvo i SAFU. Novac iz EU fondova mora doći do onih kojima je stvarno potreban, a politika u tome ne smije imati svoje prste, ističe Grbin.

Pitanje je, dodaje, je li ministrica Tramišak radila zakonito ili se posao iz jednog HDZ-ovog klana prebacuje u drugi te smatra da se treba raspisati transparentan javni natječaj na koji se može javiti svatko tko ispunjava uvjete i može taj posao napraviti. „Očito je da se u Hrvatskoj europski fondovi ne koriste kako bi se hrvatskim građanima pomoglo nego da je netko pronašao novu nišu u koju će zagrabiti i izvući novac za sebe”, zaključio je Grbin.

Grmoja: 'Tramišak poslala poruku da nije zaštićena'

Nikola Grmoja iz Mosta ocijenio je zabrinjavajućim da ministrica Tramišak o prijetnjama obavještava preko medija, a da prije toga o tome nije razgovarala s predsjednikom Vlade. „To je poruka da ona od Vlade ili premijera nije zaštićena i poruka da se ministrima u Hrvatskoj može prijetiti te da će biti zaštićena jedino ako ode van granica Hrvatske”, kazao je Grmoja. „Na takvu Vladu očito različiti interesni krugovi mogu vršiti pritisak bez sankcija”, dodao je.

Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista kazao je da suosjeća s ministricom Tramišak zbog prijetnji, ali mu nije jasno zašto to nije prijavila DORH-u, policiji ili USKOK-u. „A to što to nije prijavila premijeru Plenkoviću samo govorio o tome koliko povjerenja ministri imaju u njega”, ustvrdio je. „Alarm zvoni na sva moguća zvona u Hrvatskoj da je ta koruptivna mafija toliko ojačala da čak i ministri nemaju elementarnu sigurnost”, ustvrdio je Sačić.