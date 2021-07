Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je u četvrtak kako je oglas mađarskog premijera Viktora Orbána u hrvatskim medijima o mađarskoj viziji Europske unije neprimjeren pa očekuje da na to reagira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

"Nije normalno da mađarizacija koja se događa HDZ-u prerasta u to da Viktor Orban, koji je medije u Mađarskoj stisnuo u čelični zagrljaj, to pokušava s mađarskim državnim novcem činiti i u Hrvatskoj. To što je napravio nije primjereno, nije korektno i očekujem da institucije koje su za to zadužene reagiraju, prije svega Ministarstvo vanjskih i europskih poslova", rekao je Grbin na konferenciji za novinare posvećenoj radu SDP-ovih zastupnika u Europskom parlamentu.

Mađarska Vlada objavila je u Večernjem listu oglas Viktora Orbána pod nazivom "O budućnosti Europske unije" u kojoj se iznosi njegova vizija EU-a te, među ostalim, predlaže primanje Srbije u EU. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poručilo je da ne dijeli stavove iz oglasa.

Zaprepašten inicijativom Nikole Grmoje

Grbin je također zaprepašten inicijativom saborskog zastupnika Mosta Nikole Grmoje, koji je najavio izradu prijedloga zakona sa strožim kaznama za pedofile i zabranom "LGBT propagande".

"Grmoja povezuje pedofiliju s LGBT osobama. To graniči s govorom mržnje, te dvije stvari nemaju ništa jedna s drugom, to je sramotno i očekujem od Grmoje da se za to ispriča", poručio je.

Kriteriji za reviziju članstva

Grbin je izvijestio da je Predsjedništvo SDP-a jučer definiralo kriterije za reviziju članstva u Zagrebu i Slavonskom Brodu.

"Definirali smo kriterije kojima će se povjerenici voditi kada budu odlučivali o tome kome će se nastaviti članstvo na području zagrebačke gradske organizacije i u Slavonskom Brodu.. Na Predsjedništvu oko toga nije bilo ništa sporno", rekao je Grbin.

Kriteriji su, naveo je, jesu li podaci o članu dostupni, jesu li stvarni ili fiktivni članovi, izvršavanje obveze plaćanja članarine, odnos prema izborima i izbornom procesu te poštivanje Statuta stranke.