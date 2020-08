PEĐA GRBIN O PROSLAVI OLUJE: ‘Događaj u Kninu možda je napravio tektonske promjene u hrvatskoj politici’

Grbin je istaknuo i kako ljevica u Hrvatskoj nikada nije imala problema priznati ono loše što se događalo za vrijeme Domovinskog rata

SDP-ov Peđa Grbin gostovao je u emisiji Pressing N1 televizije te je na početku prokomentirao proslavu Oluje u Kninu riječima kako je ovogodišnja proslava posebna jer je nakon 25 godina potpredsjednik HDZ-ove Vlade iz redova SDSS-a došao u Knin.

Pohvalio je sve održane govore i izrazio nadu da to može utjecati i na čelnike susjednih zemlja koji nažalost ne shvaćaju da su ratovi završili.

“Kada počnu objektivno i realno pričati o onome što se dogodilo u Srebrenici i Vukovaru onda ću gospodina Vulina i ostale smatrati sugovornicima, iako u slučaju Vulina sumnjam da će se to dogoditi”, rekao je Grbin.

Grbin je istaknuo i kako ljevica u Hrvatskoj nikada nije imala problema priznati ono loše što se događalo za vrijeme Domovinskog rata i dobro je da i HDZ to sad napokon priznaje. Što se tiče uzvika ZDS, Grbin kaže kako je došlo vrijeme da se u konkretne propise pretoči “da je ZDS govor mržnje”.

“Treba nam jasan pravni akt koji treba donijeti Sabor”, kazao je Grbin te dodao kako je i sam svojevremeno pjevao Čavoglave, ali tada nije uzviknuo ZDS, niti je bio osviješten da pjesma počinje s tim pozdravom.

O Titu, Tuđmanu i kandidaturi

Za Tuđmana i Tita kaže da su osobe koje su napravili i puno dobroga, ali i lošega te da ih se ne treba idealizirati kao spasitelje i junake koji su ili blještavo bijeli ili toliko tamno crni da ih se ni ne stavlja u usta. O tome bi li odao počast na grobu predsjednika Tuđmana kaže da bi morao razmisliti.

Što se tiče svoje kandidature za predsjednika SDP-a, kazao je da se već predstavlja članovima, a komentirao je i činjenicu da četiri petine članova SDP-a ne plaćaju članarinu bez čega ne mogu glasati na unutarstranačkim izborima.

“Ako ne možemo sudjelovati u velikom broju onda to nema smisla, to je ismijavanje demokracije”, kazao je Grbin te dodao kako je od svih kandidata SDP-a na parlamentarnim izborima, upravo on dobio najviše glasova.

“Imam znanja, iskustva i energije za taj posao, imam ideju i viziju. Unutarstranački razdori moraju prestati jer ako ne prestane, SDP, koji je sveden na snagu brenda, će izgubiti i to što ima.”

Nije zadovoljan raspodjelom mjesta funkcija u Saboru

Što se događanja u Kninu tiče, no ovaj puta u kontekstu stranaka, Grbin je kazao: “To što se danas dogodilo u Kninu je možda u hrvatskoj politici napravilo tektonske promjene jer sada neće biti dovoljno HDZ-u da se busaju u domoljubna prsa ili SDP-u da prokaže nekoga kao ustašu i na temelju toga dobije izbore. Vrijeme kada ti vlast padne u ruku je gotovo, moramo ponuditi građanima konkretne programe i rješenja”, rekao je.

Nije zadovoljan raspodjelom mjesta funkcija u Saboru. “Kod podjele funkcija nije se vodilo računa tko je odgovoran za loš izborni rezultat, sve se pokušava svaliti na Davora Bernardića, a oni koji su krivi kao i on sada dijele mjesta kao da se ništa nije dogodilo”, kazao je Grbin za N1.