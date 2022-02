Aleksandar Stanković je u svojoj emisiji Nedjeljom u 2 ugostio predsjednika SDP-a Peđu Grbina. On je Stankoviću, ali i javnosti morao nadugačko i naširoko objasniti zavrzlamu oko korištenja saborske naknade za odvojeni život, ali i zastupničkih povlastica općenito. On je, naime, koristio naknadu za odvojen život, iako godinama živi s obitelji u Zagrebu. No, na to je imao pravo, jer je ostao prijavljen u Puli.

"Naravno da nije ugodno i lagao bih kad bih rekao da je bilo ugodno čitati sve te napise i odgovarati na sva ta pitanja", rekao je Grbin i počeo objašnjavati:

"Naknadu o kojoj govorimo u ovom trenutku prima nešto više od 80 zastupnika. Isplaćuje ju Sabor na temelju zakona i saborske odluke, ona nije nezakonita, nije nedopuštena. Inače, ja sam se te naknade sam odrekao prije nego što se o svemu tome počelo pričati. Ali svjestan sam kako to izgleda i da u ovom trenutku kao političar, ali i kao čovjek, moram napraviti dvije stvari.

Jedna je - inzistirati na tome da se ovo pitanje uredi i da oko ovoga više ne bude nikakvih dvojbi, nedoumica ili ovakvih emisija za bilo koga drugoga. To je moja obveza kao političara. SDP je inače ukidao povlaštene mirovine, SDP je ukidao i parkinge koji su bili u garaži u Tuškancu itd. SDP se borio protiv tih povlastica. SDP će to činiti i ubuduće i zato smo već ovaj tjedan pokrenuli inicijativu da se to promijeni, svede u nekakve realne okvire i da se to pitanje uredi.

'Naknadu ću dati u dobrotvorne svrhe'

Međutim postoji nešto drugo što moram učiniti kao čovjek, a to je vratiti ovaj novac. I taj novac neću vratiti u proračun, nego ću ga uplatiti u dobrotvorne svrhe, zato što nije primljen nezakonito", poručio je šef SDP-a.

Dodao je da će donirati oko 50.000 kuna, ali nije rekao kojoj instituciji. Ponovno je istaknuo da je sam tražio da mu se ukine naknada za odvojeni život.

"Nije fer da ju zadržim. Je li to bila greška? Reći ću - da, bila je greška, i nisam ju trebao primati. Sada je to potrebno ispraviti. Ja imam prebivalište u Puli, a dužnost saborskog zastupnika obavljam u Zagrebu. I moj je život između ta dva grada. U ovom trenutku je težište mog života u Zagrebu I zato sam smatrao, kad je to postalo definitivno da će to tako biti na određeno vrijeme, a to određeno vrijeme je mandat na kojeg se biram, mandat kojega mi povjeravaju građani, u tom trenutku sam zatražio da mi se ta naknada ukine", pojasnio je.

Komentirao je i procjene nekih svojih kolega da nakon ovoga ne može biti premijer. Poručio je da je njegova obveza kao predsjednika SDP-a biti i kandidatom za premijera.

Horvatova smjena je i pitanje Andreja Plenkovića

Usput je prokomentirao i stanje u vladi Andreja Plenkovića, odnosno uhićenje ministra graditeljstva Darka Horvata zbog namještanja financijskih potpora pojedinim tvrtkama i obrtima u 2018. godini.

"Ovo nije samo pitanje ministra Horvata i samo privođenja jednog ministra. Ovo je pitanje rada čitave Vlade. Ovo je pitanje odgovornosti i rada Vlade. Ako pogledate ono što Uskok formalno stavlja na teret, ne samo gospodinu Horvatu nego i pomoćnici, gospođi Mandac, po onome što je objavljeno čini se da se stavlja na teret i potpredsjedniku Vlade gospodinu Miloševiću, bivšem ministru Tolušiću, onda još jednom državnom tajniku, ravnateljici ureda…

Ovo je sustav u kojem se pogodovalo određenim ljudima koji su na neki način vezani, bilo s Horvatom, Tolušićem ili nekim trećim. Ovo je sustav koji je razvijen do te mjere da je ministar bio upozoravan da se povlastice, odnosno u ovom slučaju potpore, ne smiju davati na taj način od svojih suradnika. I on je to svejedno činio i dalje, do te mjere da je od Marića tražio da se osiguraju dodatna sredstva u proračunu. Ovo je sustav koji je obuhvatio velik broj ljudi u Vladi. Plenković je za to ili znao pa tolerirao, ili je dopustio da se takvo što događa jer ga nije bilo briga", ustvrdio je šef SDP-a.

U emisiji je prokomentirao i vladine reformske poteze, a govorio je i o potencijalnoj koaliciji SDP-a i Možemo! prije sljedećih parlamentarnih izbora.