PEĐA GRBIN O MILANOVIĆEVOJ RETORICI: ‘Između bezobrazluka i lopovluka, bezobrazluk mi puno manje smeta’

Peđa Grbin je ponovio da je retorika predsjednika Zorana Milanovića oštra, britka, bezobrazna, nekada i pretjerana, ali i dodao da mu ‘između bezobrazluka i lopovluka, bezobrazluk puno manje smeta’

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u utorak u Karlovcu da “kad postoji lopovluk, pristojnost nije metoda”. Ponovio je da je retorika predsjednika Zorana Milanovića oštra, britka, bezobrazna, nekada i pretjerana, ali i dodao da mu “između bezobrazluka i lopovluka, bezobrazluk puno manje smeta”.

‘Jasno je tko su lopovi’

Ako je politička stranka osuđena za korupciju i ako se njen predmet nalazi na Vrhovnom sudu RH, a ta politička stranka opstruira izbor predsjednice Vrhovnog suda RH, onda je jasno tko su lopovi, odgovorio je Grbin na novinarsko pitanje smatra li lopovima i čelne HDZ-ove i državne dužnosnike koje proziva Milanović.

O tome je, kaže Grbin, nešto rekao Županijski sud, jako puno je rečeno u obrazloženju te presude, svatko tko želi može to pročitati i vidjeti tko su lopovi.

“Kad ispred sebe imate lopovluk, pristojnost, bojim se, nije metoda. Naprosto na lopove, na one koji kradu pristojnošću ne možete, jer nećete uspjeti. Oni bacaju blatom, a što bi mi trebali, okrenuti i drugi obraz?. E, pa ne ide to tako. Zato između lopovluka i bezobrazluka vrlo otvoreno kažem da me bezobrazluk daleko manje smeta”, rekao je Grbin.

Grbin je prepričao “slučaj Požega” čiji je gradonačelnik, dodao je, “vršio pritisak na direktora Komunalnog poduzeća da da posao HDZ-ovim donatorima”.

“Posao obnove zgrada koji se financira iz pričuve ljudi koji žive u tom zgradama trebao bi se dati nekome tko je skuplji jer je bio HDZ-ov donator. I što onda napravi direktor komunalnog poduzeća? To snimi i ne ode na policiju – ode u HDZ i da to predsjedniku Županijskog odbora, no on ne radi ništa, a taj gradonačelnik nakon toga postaje saborski zastupnik”, rekao je i dodao: “I onda se mi protiv toga ne bi trebali boriti i trebali bi šutjeti, i onda ih ne bi trebali nazvati pravim imenom”.

‘Talog društva’

Na pitanje jesu li ljudi koji podržavaju retoriku predsjednika Zorana Milanovića ‘talog društva’, kako je to ranije rekao premijer Andrej Plenković, Grbin je odgovorio da za njega “talog društva nije nitko drugi do onih koji sudjeluju u korupciji, organiziranom kriminalu, ili u prikrivanju takvih radnji”. A ljudi koji su glasali za njega, Milanovića, Plenkovića ili nekog drugog su građani ove zemlje koje treba itekako uvažavati, dodao je.

Grbin je dodao i da svatko to je punoljetan i poslovno sposoban ima puno pravo procijeniti za sebe tko je u pravu, tko u krivu, tko se ponaša na odgovoran način, a tko neodgovorno.

“Nije to komunikacija kojom bih se ja služio, ali je iskrena”, rekao je Grbin i istaknuo da predsjednik otvara brojne teme koje su u Hrvatskoj problem što je dobro, a je li retorika baš ispravna – neka svatko sam odluči.

Grbin je u utorak u Karlovcu bio na predstavljanju Stjepana Mikulandrića iz Ozlja za SDP-ovog kandidata za župana Karlovačke županije i Ivane Salopek Šumonja iz Ogulina kao zamjenicu župana.

