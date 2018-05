PEĐA GRBIN O AFERI S MAILOVIMA: ‘Dalić nakon ovoga mora otići ne samo iz Vlade, već ravno u zatvor’

‘Gospoda ne da su bila konzultirana – oni su kreirali zakon po svojim potrebama i unaprijed birala mjesta na koja će se zakačiti i sisati novac. Stvorili su hobotnicu koja je usporediva samo s onom u Fimi mediji, jedino što su novac umjesto iz desetaka državnih izvlačili iz jednog privatnog poduzeća pod državnom upravom.’

Nakon što je danas Index objavio e-mailove za koje tvrde da dokazuju kako su Martina Dalić i Andrej Plenković obmanjivali javnost govoreći neistine o stanju u Agrokoru te da su iskoristili svoje položaje kako bi skupina ljudi koje je birala sama Dalić, mogla zaraditi na poslovima koji su se odvijali nakon 10. travnja, u javnosti je nastala prava bura oko toga.

Naime, iz tih mailova, koje je ministrica Dalić slala sa svoje privatne adrese proizlazi da su vlasnici i predsjednici brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda tajno radili za Vladu na pripremi zakona o Agrokoru, što je dovelo i do osobne koristi. Iz prepiski je vidljivo i da je autor lex Agrokora Odvjetnički ured Šavorić i partneri koji su napisali prvu verziju zakona koja je poslije osam puta mijenjana.



Iz prepiske proizlazi da je nakon formiranja ‘posebne radne skupine’ 22. veljače 2017. godine napravljena mailing lista čiji su članovi analizirali stanje u tvrtki koja je tada još uvijek bila u vlasništvu Ivice Todorića. Sukladno mailovima, Martina Dalić isprva nije željela da se problem Agrokora rješava u Saboru posebnim zakonom. Prepiska je pokazala i da je Plenković znao svaki korak ove radne skupine te se s njime nalazi i odvjetnik Šavorić kojem je Dalić rekla neka strancima “ubaci bubu u uho” i da im do znanja da se u Hrvatskoj ne može poslovati bez države.

Grbin: ‘Ovo ponašanje više nije u domeni političke odgovornosti’

Aferu s mailovima komentirao je danas i SDP-ov Peđa Grbin. Na Facebooku je napisao što mu je potpredsjednica Vlade odgovorila kad je on upitao tko je radio na Lex Agrokoru.

“Ministarstva na izradi Zakona nisu angažirala ni domaće niti strane konzultante, već je kroz dulje razdoblje u različitim fazama izrade zakona o određenim zakonskim rješenjima zatraženo mišljenje više vanjskih pravnih i financijskih stručnjaka različitih područja ekspertize i specijalizacije, koji za to nisu dobili novac” – odgovorila mi je prije godinu dana potpredsjednica Dalić kada sam zatražio podatke tko je radio na Lex Agrokoru. Dodali su kasnije i da nemaju evidenciju koji su to sve “pravni i financijski stručnjaci” koji su angažirani da pomognu pa ni do danas nisu odgovorili o kojim se imenima radi’, piše Grbin i dodaje da zahvaljujući medijima, danas znamo da se radi ‘o istoj onoj ekipi okupljenoj oko Ramljaka i Dalićke koji su Agrokor godinu dana koristili kao svoj bankomat i iz njega izvlačili milijune.

‘Gospoda ne da su bila konzultirana – oni su kreirali zakon po svojim potrebama i unaprijed birala mjesta na koja će se zakačiti i sisati novac. Stvorili su hobotnicu koja je usporediva samo s onom u Fimi mediji, jedino što su novac umjesto iz desetaka državnih izvlačili iz jednog privatnog poduzeća pod državnom upravom.

Kako bilo, ovo ponašanje više nije u domeni političke odgovornosti – iako će političkih posljedica morati biti – već kaznene. Potpredsjednica Dalić nakon ovoga mora otići ne samo iz Vlade već ravno u zatvor’, napisao je Grbin na Facebooku.