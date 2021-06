Na jučerašnjoj sjednici SDP-a Glavni odbor odlučio je da se raspuštaju SDP-ove organizacije u Zagrebu i Slavonskom Brodu te vodstva SDP-a Međimurske županije zbog loših izbornih rezultata i pogoršanih unutarstranačkih odnosa.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u Dnevniku HTV-a komentirao je situaciju u SDP-u rekavši kako nitko na jučerašnjoj sjednici isključen iz stranke, osim onih članova protiv kojih se imenom i prezimenom vodio postupak.

Problemi sa članstvom

"Odlukom Glavnog odbora dolazi jedno 45-dnevno razdoblje u kojem ćemo u stranci obaviti niz razgovora i vidjeti tko želi i dalje biti dio SDP-a. Što se tiče gradske organizacije u Brodu i gradske organizacije u Zagrebu, odluka o raspuštanju nije stupila na snagu jučer te jučer nitko nije prestao biti članom SDP-a", naglasio je.

"Činjenica je da mi imamo brojne probleme sa članstvom. Do nekih ljudi ne možemo doći i moramo sebi pogledati u oči. Strankom na području Grada Zagreba, posebice u zadnjih 10 godina, nije se upravljalo dobro. Sve posljedice koje gledamo u javnosti u i izbornom rezultatu tjeraju nas da povučemo određene postupke ako želimo biti bolji.

Ako želimo govoriti da želimo poboljšati stanje u Hrvatskoj, ako želimo unaprijediti društvo, onda moramo krenuti od sebe. Ako naš ogranak ne funkcionira, onda moramo nešto napraviti. Pokušali smo s promjenom vodstva, nije išlo. Očito moramo napraviti dublje zahvate u članstvu i to ćemo u ovih 45 dana koji su pred nama napraviti", rekao je Grbin.

'Nadam se da SDP nikad neće biti strana u kojoj svi misle isto'

Dodao je kako je stranka demokratska i da to označava da svi ne misle isto. "Nadam se da SDP nikad neće biti stranka u kojoj svi misle isto, već stranka u kojoj se o odlukama razgovara i iznose različiti stavovi kako trebamo ići naprijed. Razlike u mišljenjima su bogatstvo SDP-a i to će biti u budućnosti", poručio je.

Grbin je istaknuo da mu ne pada na pamet špekulirati o brojkama o članstvu u stranci jer je ispred SDP-a 45-dnevno razdoblje te će tek nakon toga moći reći više. Poručio je i kako je na sjednici bila civilizirana rasprava te demantirao neke od medijskih napisa o "suzama, svađi i povišenim tonovima" na istoj.

"Kolegice i kolege govorile su kako vide budućnost SDP-a. Nakon deset sati mogu reći da sam zadovoljan kako je ta sjednica izgledala", rekao je.

Osvrnuo se i na splitsku organizaciju SDP-a, rekavši da je stranka dobro prošla na parlamentarnim, europarlamentarnim i predsjedničkim izborima, no ne i na lokalnim. Dodao je kako u Splitu predstoje razgovori. "Očito se nije dobro adresiralo pitanja građanima Splita i to ćemo u budućnosti promijeniti. SDP će Puljku pružiti punu potporu jer želimo da Splićani dobiju grad kojim se upravlja na način koji odgovara potrebama njegovih stanovnika", rekao je.

Komentirao je i suradnju s Možemo! u Gradu Zagrebu. "Velik dio onoga što je pitanje konstituiranja skupštine je dogovoren. Grad Zagreb će u četvrtak dobiti većinu. Skupština će biti konstituirana. Gradonačelnik Grada Zagreba će dobiti potporu SDP-a za sve one stvari o kojima smo mi i slične političke opcije govorile u kampanji. Promjene u Zagrebu su počele, a u četvrtak se nastavljaju", rekao je te dodao kako se unutarstranački izbori planiraju u listopadu ili studenom.

Premda nisu zadovoljni rezultatom na lokalnim izborima, Grbin je istaknuo kako je broj gradonačelnika, načelnika i župana koje su dobili na ovim izborima pokazao da je SDP i dalje najjača oporbena stranka. "Naš posao je u suradnji s drugim političkim opcijama koje su svjetonazorski bliske, Možemo! to definitivno jest, pripremiti se za sljedeće parlamentarne izbore i osigurati da one promjene koje su se počele događati na lokalnim izborima doživimo u čitavoj zemlji, zaključio je.

Bauk: 'Mjere su poduzete s ciljem jačanja SDP-a'

Jučerašnju sjednicu i donesene odluke komentirao je i potpredsjednik saborskog Kluba SDP-a, Arsen Bauk za RTL Danas. Bauk je ustvrdio da su donesene mjere poduzete s ciljem jačanja SDP-a.

"Radi se o tri sredine u kojima smo na lokalnim izborima ostvarili dosta loš rezultat. Došlo je vrijeme da vodstvo poduzme određene mjere u sredinama u kojima je ostvaren loš rezultat. Dobra vijest je da kada u nekoj sredini dođete tako nisko da je prostor za rast vrlo velik, a prostor za pad relativno mali", zaključio je Bauk.

U fokusu problemi građana i rješenja

"Nakon 45 dana će se biti napravljena nova lista članova SDP-a u ovim organizacijama koje su raspuštene i na jesen će se vjerojatno održati unutarstranački izbori u raspuštenim organizacijama", rekao je Bauk. Pojasnio je da će o novim članovima odlučivati povjerenici, a nakon toga izabrani odbori.

"Što se tiče broja članova? Objasnit ću to na jednostavnom primjeru: u Rijeci je kandidat za gradonačelnika na našem stranačkom tijelu prošao za jedan glas, bilo je 12-11. Bitno je da je nakon te odluke i onih 12, i onih 11, radilo za tog kandidata. To je bilo 12 plus 11. U ovim situacijama radilo se obrnuto. Nije bilo 12 plus 11, nego 12 minus 11", objasnio je Bauk.

"Vjerujem da će se gradski SDP manje baviti sobom i svojim odnosima, a više politikom i problemima građana i nuditi rješenja", zaključio je Bauk.