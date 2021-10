Nakon višemjesečnih previranja u stranačkim redovima, SDP je konačno raščistio "kaos u svojem dvorištu". Rezultat toga je raskol u redovima Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru. Naime, 18 nezadovoljnih zastupnika odvojilo se od kluba te će u budućnosti djelovati u sklopu novoosnovanog. Kako gleda na dramatične tjedne koji su iza njega, hoće li Klubu zastupnika SDP-a sada u Saboru biti otežan rad te tko ga je najviše razočarao, u razgovoru za Net.hr otkriva predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

NET.HR: SDP se posljednjih nekoliko mjeseci nalazio na svojevrsnoj prekretnici - prelamalo se, raspuštalo, izbacivalo. Je li sada sve to iza Vas i možemo li reći da se stranka sada konsolidirala ili možemo očekivati još nezadovoljstva i odlazaka?

GRBIN: Da, proces koji je morao biti odrađen da počnemo graditi SDP kakav građani žele i za kakvog građani glasaju je završen. Sada je pred nama sljedeći korak, a to je stvaranje SDP-a kojem je osnovni cilj političkog djelovanja stvaranje boljeg, pravednijeg, progresivnijeg društva i kvalitetnijeg života za građane. Dopustili smo si da skliznemo u klijentelizam, a meni i mojim kolegama u vodstvu stranke to nije prihvatljivo. Žao mi je što je proces o kojem govorite predugo trajao pa su time i opravdani komentari da se bavimo sami sobom. Ponavljam, ta priča je sada završila, ne očekujem da će biti daljnjih odlazaka, očekujem da ćemo biti još aktivniji u Saboru, otvarati teme bitne za građane i da će to građani prepoznati, kao što, recimo, prepoznaju kod naših kolega u lokalnim zajednicama za koje kontinuirano glasaju.

NET.HR: U jeku previranja ostali ste bez 18 saborskih zastupnika. Kako ćete bez tih ljudi u Saboru?

GRBIN: Bilo bi naivno tvrditi da to nećemo osjetiti, ali isto tako, broj zastupnika sam po sebi nije presudan za kvalitetan rad i inicijative. Imamo ljude u Saboru, u županijama, gradovima i općinama diljem Hrvatske koji će osigurati da se glas SDP-a i građana koji stoje iza nas čuje.

NET.HR: Nakon što se klub zastupnika raskolio na dva dijela, Ranko Ostojić je kazao da bi saborski zastupnici koji su otišli iz stranke i kluba trebali vratiti svoje mandate. Slažete li se s time?

GRBIN: To bi bilo normalno, ali sumnjam da će oni, koji su radi zaštite svojih privilegija pokušali lomiti SDP, to i napraviti.

NET.HR: Koliko SDP trenutno ima članova? Naime, neki vaši kritičari koji su sada u Klubu socijaldemokrata kažu da je SDP pod vašim vodstvom spao na povijesno nizak broj članova? Strahujete li da će rejting SDP-a zbog svih događanja još više pasti?

GRBIN: Za razliku od nekih drugih stranaka, meni ne pada na pamet razbacivati se brojkama. Nas je danas nešto više od 25.000 i to je daleko od takozvanog povijesno niskog broja članova. Što se tiče rejtinga, naravno da nisam zadovoljan, ali sam uvjeren da je to i velikim dijelom zato što građani vide da smo sami sebi tema već neko vrijeme. Sad nam predstoji rad na politikama, koje smo najavili prije mjesec i pol dana na našem savjetovanju; na konkretnim rješenjima za neke od ključnih problema za građane, koji će se temeljiti na praksi u gradovima, općinama i županijama gdje obnašamo vlast, a koja su se pokazala dobrima, te na praćenju rada Vlade. SDP je velika i jaka stranka, imala je kroz povijest svoje momente konsolidacije, no nije nestala niti će nestati, kao što neki priželjkuju. Kad sam se kandidirao za predsjednika stranke, rekao sam da ću se boriti za novi SDP. To i činim.

NET.HR: Prema nekim scenarijima, Klub socijaldemokrata će pokušati utjerati vašu ostavku, vašu odgovornost za to što je SDP u Saboru spao na ovako mali broj zastupnika, a cijela stranka na rekordno mali broj članica i članova.

GRBIN: Ponavljate tezu o rekordno malom broju članica i članova, koja nije točna, a kolege o kojima govorite su izabrali svoj put, izvan SDP-a i u tome im želim sreću. SDP je briga nas, članica i članova te stranke koji ćemo osigurati da SDP bude bolji nego što je bio do sada.

NET.HR: Tko vas je najviše razočarao među osobama koje su napustile SDP u ovom raskolu u Saboru? Jeste li očekivali da će ovako istupiti Domagoj Hajduković? Objavio je da SDP više 'nije stranka Ivice Račana u kojoj je obraz vrjedniji od izbora'.

GRBIN: Razočarala me činjenica da su ljudi spremni napustiti stranku te na taj način zapravo izdati i članstvo i birače, na koje se pozivaju. Neću nikoga ponaosob imenovati, nisam to nikad radio, ali sigurno da sam od nekih kolega očekivao da će kroz razgovore s kolegicom Ahmetović i sa mnom uvidjeti da je nama jači i bolji SDP zaista jedini interes. No, kolege su odlučile kako su odlučile i za mene je to završena priča.

NET.HR: Pred strankom su uskoro unutarstranački izbori, javnost najviše zanima zapravo tko će postati novi predsjednik raspuštene zagrebačke organizacije. Za sada je petero ljudi istaknulo svoje kandidature. Što kao predsjednik SDP-a očekujete od budućeg predsjednika zagrebačke organizacije i koja bi po vama morala biti njegova prva zadaća kada preuzme gradsku organizaciju?

GRBIN: SDP u Gradu Zagrebu je već cijelo jedno desetljeće stranka u dubokim problemima i u tome leže i razlozi raspuštanja te organizacije. Velik dio ljudi koji su bili na čelu SDP-a u Zagrebu strankom su upravljali klijentelistički, fokusirajući se na svoje osobne interese, bavili su se izbornim inženjeringom i lažiranjem broja članova ne bi li pobjeđivali na unutarstranačkim izborima. Organizacija je korištena za uhljebljivanje i percipirana je kao dio priče bivšeg gradonačelnika Milana Bandića. Građani su to kaznili i znatno veću podršku dali drugim opcijama, usuđujem se reći opravdano. Očekujem da novo vodstvo krene graditi kvalitetnu organizaciju, sad kad je napokon poznat broj stvarnih članova u Zagrebu među kojima ima sjajnih ljudi, sudjeluje idejama, prijedlozima i radom u gradskoj vlasti i da SDP u Zagrebu bude ponovo stranka na koju možemo biti ponosni.

NET.HR: Šuška se i da Ibler ima svog favorita, je li gospodin Viktor Gotovac osoba koju biste vi najviše voljeli vidjeti na čelu zagrebačkog SDP-a?

GRBIN: Gospodin Gotovac vrsan je stručnjak u području radnog i socijalnog prava, a to je jedna od ključnih stranačkih politika. No, svi koji su istaknuli svoje kandidature imaju specifične interese i znanja koja su SDP-u nužna te vjerujem da tko god pobijedi da će znati kako uključiti ostale kolege u jačanje gradske organizacije. Članstvo će u konačnici odlučiti o novom predsjedniku, ne Ibler.

NET.HR: SDP i Možemo su u koaliciji u Zagrebu, jeste li zadovoljni gradonačelnikom Tomaševićem i njegovim dosadašnjim vođenjem grada?

GRBIN: Zagreb ima stvarno brojne probleme, jer je činjenica da se Gradom godinama nije upravljalo kvalitetno, razvojno niti s ikakvom vizijom. Gradonačelnik i njegov tim izašli su pred građane s vizijom kakav grad žele stvarati, a onda su se suočili s dnevnim situacijama, na koje treba reagirati promptno i učinkovito. Ima situacija u kojima sam zadovoljan, kao što je ozbiljnost u pristupu doista velikim financijskim problemima Grada Zagreba, ima onih u kojima nisam, kao što je bio slučaj izbora ravnatelja Srebrnjaka, na što sam i osobno reagirao. Kao dio koalicije u Gradu Zagrebu, mi smo predložili neke od svojih najboljih ljudi, poput Borisa Lalovca, da se uključe u rješavanje problema, a tako ćemo nastaviti i ubuduće. Zato i jesmo dio koalicije u Zagrebu, jer smo svjesni da zajednički trebamo raditi na stvaranju boljeg grada, a u perspektivi jače surađivati i nacionalno.

NET.HR: Smatrate li da bi zagrebačka gradska administracija morala malo manje kukati, a malo više 'delati'? Do sada je svima jasno da su zatekli loše stanje u metropoli, no Zagreb je najmnogoljudniji grad, jedan užurban i brz sustav koji ne trpi tromost i odugovlačenje s problemima…

GRBIN: Vjerujem da bi, recimo, Plenković i njegova ekipa daleko, daleko više kukali, a manje radili da su se zatekli u poziciji u kojoj je današnja gradska administracija. U nekoliko mjeseci nije moguće riješiti probleme koji se gomilaju desetljećima. Mene pomalo njihova situacija, na puno višoj razini naravno, podsjeća na stanje koje sam zatekao kad sam postao predsjednik SDP-a. I taj period će proći i vjerujem da će suradnja SDP-a i Možemo pokazati da je spremna i na veće izazove.

NET.HR: U nedavnom istupu, premijer Andrej Plenković nazvao vas je tiraninom, a istim tim nazivom u jeku unutarstranačkih previranja nazvao vas je i Franko Vidović. Kako komentirate takve pomalo i grube izraze? Smeta li vam to, vrijeđa li vas?

GRBIN: Od premijera me ne vrijeđa ništa. Od svojih bivših kolega sam ipak očekivao prije svega odgovornost prema SDP-u i našim članovima. Niti jedan pojedinac ne može i ne smije biti iznad samog SDP-a. Mi smo se našli u situaciji da jedan dio ljudi naprosto ne želi prihvatiti odluke legitimnog vodstva. Ne moje odluke, nego odluke ljudi kojima su članovi dali povjerenje da vode stranku. Meni to samo govori da nisu htjeli prihvatiti da bude drugačije nego kako su sami zamislili. Ali to nije demokracija. Osobno, napravio sam sve, vjerojatno više nego što bi i moji neki kolege u Predsjedništvu, da ne dođe do ovakve podjele u Saboru, razgovarao sa svima, pokazao da mi je stalno do SDP-a i njegove budućnosti i savjest mi je mirna.

NET.HR: U izjavi za medije u petak, a nakon svih događanja i oko HRT-a i oko presude HDZ-u, zatražili ste da se raspišu izbori. Mislite li da se HDZ boji izbora? Bez obzira na sve afere koje su imali, rejting im je i dalje dobar i stabilan…

GRBIN: Ako pogledate ankete i rejting stranaka, onda je jasno da lijeve i građanske opcije imaju zajedno veću podršku građana nego HDZ, a da je na desnom spektru ostalo malo stranaka s kojima HDZ može koalirati. Mislim da to sve govori. To naravno nije dovoljno, nije niti presudno. Ono što je bitno jest da SDP, kao oporba, ponudi dobra, kvalitetna i provediva rješenja te pokažemo koliko smo bolji, drugačiji i spremniji voditi se javnim, a ne osobnim interesom.

NET.HR: Nedavno ste postali otac. Kako ste se snašli u ulozi tate? Što vam najlakše, a što najteže pada kao tati?

GRBIN: Najteže mi je što zbog posla ne mogu dovoljno vremena provoditi s obitelji. Sve drugo je lako.

NET.HR: Svi kažu da se s rođenjem djece okrene život, u kojoj se mjeri okrenuo vaš i suprugin život otkako ste postali roditelji?

GRBIN: Kada su mi prijatelji, koji su postali roditelji prije mene, govorili kako im se nakon rođenja djeteta promijenio pogled na život, nisam ih razumio. Sada ih, naravno, razumijem. Mnogi se prioriteti mijenjaju i, nema drugog opisa, nego reći da nakon rođenja djeteta, njegova sreća, sigurnost svakako dolaze na prvo mjesto. A, da se ne lažemo, nešto se manje i spava.