PEĐA GRBIN: ‘Đurđević Plenkoviću i HDZ-u predstavlja problem jer je ona korak u raščišćavanja stanja u pravosuđu’

‘Zlata Đurđević je dobra kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda i ako ona bude prijedlog predsjednika Republike, SDP će taj prijedlog podržati’, kazao je Peđa Grbin

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio je u petak da njegova stranka inzistira na raščišćavanju stanja u pravosuđu i ocijenio da je kandidatura Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda korak u tom smjeru jer je riječ o osobi s pravnim znanjem na koju se ne može utjecati.

“Zlata Đurđević je dobra kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda i ako ona bude prijedlog predsjednika Republike, SDP će taj prijedlog podržati. Ona je dobar kandidat, pravni znalac i spremna je boriti se sa svim problemima hrvatskog pravosuđa”, izjavio je Grbin nakon sjednice Predsjedništva Sabora.

Po njemu, problem je u načinu na koji je HDZ odlučio difamirati Đurđević i jedini razlog je što je, po njima, pristala sudjelovati u nezakonitom izboru, što je, najblaže rečeno, smiješno.

‘Trebamo razgovarati želimo li promijeniti stanje u hrvatskom pravosuđu ili zadržati status quo’

Procedura je ovdje ipak u drugom planu, a trebamo razgovarati želimo li promijeniti stanje u hrvatskom pravosuđu ili zadržati status quo, odnosno, ovu kaljužu i blatu koje dopušta ljudima poput Zdravka Mamića da utječe na to kakve će se presude donositi, smatra Grbin.

“Za nas u SDP-u to nije nešto što smije opstati i što se smije održati. Inzistiramo da napokon počnemo razgovarati kako ćemo promijeniti problem koji evidentno imamo i prijedlog Đurđević bi mogao biti korak u tom smjeru i raščišćavanju stanja u hrvatskom pravosuđu. Međutim, ako se premijer i vladajuća većina nastave ponašati na ovaj način, stanje u pravosuđu ne da nećemo popraviti nego će ono postajati sve gore zato što oni koji se ne sjećaju da su primili sat vrijedan ne znam koliko tisuća kuna ili eura, ili se ne sjećaju da su se družili s osuđenim kriminalcima ili ljudima protiv kojih se na njihovim sudovima vode postupci će i dalje krojiti pravdu. Za nas u SDP-u je to neprihvatljivo i želimo to početi mijenjati sada”, poručio je.

Ključno je, kaže, hoćemo li mijenjati stanje u pravosuđu ili ćemo “dopustiti da glavnu riječ u krojenju pravde imaju razne Sesse, Turudići i ekipica koja dobiva satove, putove u Dubai i tko zna što sve ne da bi krojila pravdu u interesu moćnika koji su to mogu priuštiti”. Kod nas je ta nakarada došla do toga da je pravosuđe u službi pojedinaca koji si to mogu priuštiti i platiti, ocijenio je.

‘Maske su pale’

“Maske su pale i Đurđević Plenkoviću i HDZ-u predstavlja problem ako na čelo pravosuđa dođe osoba koja ima pravno znanje, stav i na koju se ne može utjecati, a Zlata Đurđević je upravo takva”, zaključio je Grbin.

Čelnik platforme Možemo Tomislav Tomašević ustvrdio je da je Zlata Đurđević izvrsna kandidatkinja i smatra da se nije diskreditirala kada je prihvatila kandidaturu koju joj je ponudio predsjednik Zoran Milanović, kako tvrdi HDZ. Po nama, ona je legitimna kandidatkinja, poručio je Tomašević.

