PEĐA GRBIN DOBIO PROTUKANDIDATA: ‘Bojim se da će izbor Grbina dovesti do još većih problema i urušavanja SDP-a’

‘Bojim se da će izbor Peđe Grbina za predsjednika stranke dovesti do još većih problema i urušavanja SDP-a’

Nakon što su SDP i dosadašnji predsjednik stranke Davor Bernardić odlučio prepustiti kormilo stranke nekom drugom zbog debakla na parlamentarnim izborima, jedini član SDP-a koji je do sada javno obznanio svoju kandidaturu za novog predsjednika stranke je Puljanin Peđa Grbin. Uz njega, još jedan Puljanin kreće u bitku za šefa SDP-a, Marin Percan koji je član stranke 15 godina, javlja Glas Istre.

Upitan kako to da se sada odlučio kandidirati se za predsjednika stranke u kojoj trenutno vlada raskol između nekoliko frakcija, odgovara: “Zato što se svaki član svake stranke ima pravo kandidirati za neku funkciju u stranci, i zato što smatram da SDP-u u ovom trenutku ne treba refresh ili restart kako se govori, već prave, korijenite promjene. Dakle, ne trebaju stranci nikakvi kozmetički zahvati već promjena statuta stranke, jer je statut taj instrument koji će osigurati da svi članovi SDP-a budu ravnopravni svim elementima s jedne strane, ali s druge strane moramo dati veći značaj gradskim i županijskim organizacijama stranke.”

Kvalitativna revolucija

Na konstataciju da je Percan relativno nepoznati član SDP-a u odnosu na, primjerice, Peđu Grbina, Sanju Radolović ili Danijela Ferića, Percan kaže kako je to možda točno u odnosu na širu javnost, ali misli da ga dosta Istrana već poznaje, kao i mnogi članovi stranke jer je dosta aktivan član stranke.

Smatra da to i nije toliko bitno, koliko je bitno da je to prilika da se predstave novi ljudi i nove ideje “Svašta je moguće, pa i ta mala, kvalitativna revolucija unutar SDP-a. Jer, ovo zaista nije dobro. Svi naši članovi moraju dobro razmisliti što žele i koji im je cilj, a pogotovo ima li kandidat za predsjednika stranke onaj ključni, integrirajući faktor u sebi, ili će rastaviti stranku na proste faktore, da tako kažem. Uz dužno poštovanje i slaganje s nekim stvarima koje je kolega Grbin do sad govorio, bojim se da će njegov izbor za predsjednika stranke dovesti do još većih problema i urušavanja SDP-a”, uvjeren je Percan.

Grbina ne vidi kao Puljanina

Na pitanje smeta li mu što se i SDP i Pula u nekim dijelovima države smatraju „crvenima“ i „jugonostalgičarima“ kaže da ne znam tko to tako gleda. “Gledajte, svugdje ćete naći nekoga tko će vam se uz kavu žaliti kako je prije bilo bolje. Ako je to jugonostalgija, onda je taj netko jugonostalgičar. Ali ako maknemo taj naziv, što bi bilo primjerenije, ljudi ne žale za sistemima, nego za životom kakav su imali, a ako je taj život bio stabilniji, sretniji, ako ste mogli plaćati kredite, priuštiti si od normalne radničke plaće auto, stan ili godišnji odmor, imati zbrinutu djecu, i tako dalje, a danas jedva spajate kraj s krajem, onda naravno da ćete više podupirati sistem koji vam je to omogućavao”, rekao je Percan te se potom vratio na Grbina kojeg ne smatra Puljaninom.

“A drugo, iako je Peđa iz Pule i iz ovog je gradskog ogranka započeo svoju karijeru, ja njega ne mogu smatrati Puljaninom jer je i sam rekao da njega ovaj grad ne zanima. A to je problem koji ne treba tako olako shvatiti, jer osobno smatram da ako tebi nije stalo do tvog rodnog grada u kojem si odrastao, kako će ti biti stalo do nekog drugog kraja s kojim nemaš nikakve veze?”, dodaje.

Frakcija koja radi štetu

Upitan smatra li da može konkurirati Grbinu koji je do sada već dobio značajnu podršku unutar SDP-a, odgovara da je to što je dobio podršku četiri ili pet poznatijih članova SDP-a najmanji problem.

“Ali je lijepo, i ja mu čestitam na tome. Pitanje je što misli naših 35 tisuća članova i kome će oni dati podršku. Kolega je definitivno krenuo u kampanju i kandidaturu i prije nego što je ona raspisana, međutim, iza te frakcije stoje činjenice i istupi u javnosti kojima su nanijeli ogromnu štetu stranci. Čini mi se da su im ljudi puno toga zapamtili, da su uočili neke nepotrebne niske udarce, ali vidjet ćemo što će biti na kraju”, kaže Percan za Glas Istre.

