PAZITE KOME VJERUJETE: ‘Supruga i ja dali smo otkaze u Hrvatskoj zbog bolje zarade vani, no sve je bila prijevara’

Neki su platili i više od tisuću eura kako bi im bio sređen posao u inozemstvu, no ostali su i bez novca i bez posla. Neki su završili na tabletama za smirenje.

“Doznala sam od prijateljice da se nudi posao njegovatelja u Austriji, a Mario mi je rekao da poznaje vlasnika tog staračkog doma i da mi može pomoći da se zaposlim. Pitala sam može li zaposliti i mog sina, na što mi je rekao da može. No, tražio je po 250 eura od svakoga za sređivanje papira. Kontaktirala sam još nekoliko ljudi zainteresiranih za posao, jer mi je rekao da je to veliki dom i da u smjeni treba biti 8-10 ljudi. Svi su mu davali po 250 eura te još i preslike osobnih iskaznica, svjedodžbi i rodnih listova.

Radnici stigli u Graz, ali uzalud

Krajem travnja 2015. otputovali smo u Graz, jer nam je Mario rekao da će nas tamo čekati kontakt osoba. No kada smo stigli nije bilo nikoga. Mario se više nije javljao na telefon. Moj sin je zbog tog dogovorenog posla u Austriji dao otkaz u firmi u kojoj je do tada radio. Mario nam je objašnjavao da bismo ja i sin trebali čuvati jednu baku u slovenskoj obitelji i davati joj lijekove. Tvrdio je kako nije potrebno da znamo njemački. Za to bismo dobili 50 do 55 eura po danu, a imali bismo smještaj i hranu. Tvrdio je da će nam biti plaćeno i mirovinsko i zdravstveno. Njegov kum u Austriji koji je javni bilježnik trebao je prevesti sve naše dokumente i riješiti sve bez obzira na školsu spremu.

Taj dan u Grazu uspjeli smo dobiti na telefon samo Marijevu partnericu Marcelu koja nam je objašnjavala da je vlasnik doma zbog bolesti ostao u Srbiji. Rekla nam je da se vratimo u Sisak i da će nam javiti kad da ponovno dođemo. Par dana kasnije sve smo prijavili policiji, jer smo ostali i bez posla i bez 500 eura”, ispričala je na sud u Sisku Verica B. jedna od žrtava 39-godišnjeg Marija B. osuđenog za seriju prijevara.



Prevareno više od 20 ljudi

Više od 20 ljudi iz Siska nasjelo je na njegova obećanja o mogućem zaposlenju u Austriji što je trebalo biti realizirano preko agencije Hilfe und pflege. Nudio im je posao u obiteljima i staračkim domovima, a u teškoj financijskoj situaciji u Hrvatskoj ljudi kojima je trebao bolji posao pristali su na njegove ponude. Za svoje posredovanje Mario je tražio između 200 i 1.050 eura. Kako se na kraju ispostavilo da su njegova obećanja o boljem poslu u Austriji bila lažna osuđen je zbog prijevare. Ljudima zainteresiranima za posao u inozemstvu uzeo je gotovo 50 tisuća kuna.

Na njegovo obećanje nasjela je i frizerka iz Siska. Kada je k njoj došao na šišanje požalila mu se kako bi mogla uskoro ostati bez posla. On joj je rekao da njegova nevjenčana supruga radi u Austriji kao njegovateljica, pa bi i njoj mogli potražiti tamo posao.

“Sprijateljila sam se i s njim i sa njegovom suprugom i vjerovala u ono što su mi govorili. Budući da sam se borila za egzistenciju hvatala sam se za svaku slamku. Marcela me uvjerila da ta firma u Austriji doista postoji. Pokazala mi je i papire koji će mi trebati za zapošljavanje. Nakon što sam počela tamo raditi Marcela mi je pričala kako ima bolju ponudu za posao u jednom staračkom domu. Plaća bi mi bila 60 eura po danu, ali sam trebala platiti 250 eura za polaganje tečaja za njegovateljicu. Dala sam Marceli taj novac. Onda me tražila još novca kako bi mi sredila dječji doplatak u Austriji i zdravstveno. Ukupno sam joj dala 900 eura, ali taj drugi posao nisam dobila”, ispričala je ova Siščanka.

Dali otkaze u Hrvatskoj zbog posla u Austriji

Otkaz u zaštitarskoj firmi u kojoj je do tada radio je dao je čovjek kojem je posao u Austriji ponudio Veričin sin. “Prije odlaska u Graz imali smo sastanak u hotelu Panonija gdje su nam pričali o budućem poslu u Austriji. Pokazali su nam i fotografije tog doma. Nisam ništa posebno provjeravao jer su to bili uključeni moj kolega i njegova mama. No, u Grazu nas nitko nije dočekao. Zvali smo Marija na mobitel ali se nije javljao. Netko je iz policije zvao jednu gospođu iz naše grupe i rekao joj da je sve to prijevara”, opisuje bivši zaštitar koji je također ostao bez 250 eura.

Bez čak 750 eura u ovoj je prijevari izgubila obitelj iz Siska. “Ja, moja supruga i punica dali smo otkaze na radnim mjestima nakon što nam je obećan posao u Austriji. Govorili su nam da ćemo raditi kao njegovatelji i da je plaća 850 eura za dva tjedna. Meni se to činilo kao dobra ideja budući da mi je kćer bila nezaposlena, a supruga je radila na pola radnog vremena. Mariu sam za nas dao po 250 erua za sređivanje papira u Austriji”, posvjedočio je na sudu. Nakon što mu se Mario prestao javljati ukucao je njegovo ime u tražilicu na internetu te vidio kako je za njim raspisana tjeralica u BiH. Od prijatelja iz policije kasnije je doznao da je riječ o varalici koji je prevari pola Siska.