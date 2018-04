Ako vas put ovih dana nanese na zagrebačku Trešnjevku, u blizinu Doma sportova, dobro otvorite oči, jer prometna regulacija malo se promijenila.

Od jučer zagrebačka Magazinska cesta u svom većem dijelu više nema dvije nego jednu prometnu traku. U onoj drugoj iscrtana su parkirna mjesta. Na prvu, ne zvuči loše, nova parkirna mjesta u Zagrebu uvijek su poželjna, ali problem se vrlo jasno vidi ako se nađete na ovoj prometnici isti dan, pa makar i dan nakon što je uvedena nova prometna regulacija. No, nije bizarna samo činjenica da je jedna prometna traka odjenom postala parking. Još bizarnija je činjenica da je na prvom dijelu Magazinske u korist novog parkinga ‘nestala’ desna traka, a na drugom dijelu lijeva traka.

‘U tih nekoliko minuta koliko sam provela na Magazinskoj čekajući autobus, dogodilo se nekoliko incidenata koji pukom srećom nisu završili prometnom nesrećom. Ljudi su vozili po lijevoj traci koja se sada, odjednom, nakon raskrižja s Petračićevom ukida, odnosno prelazi u parkirna mjesta. Jasno je da ljudi nisu očekivali takvo što jer se stalno čulo naglo kočenje i ljudi su bili vidno zbunjeni. Samo smo stajali i molili Boga da se ne dogodi neko zlo. Pa valjda je nekako trebalo obavijestiti ljude da se mijenja prometna regulacija’, kaže nam jedna čitateljica koja je željela ostati anonimna.





Prometno invalidno područje

Za komentar ovih izmjena na Magazinskoj pitali smo profesora Željka Marušića s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu. On u ovome, vidi mnogo veći problem u prometu Grada Zagreba.

‘To je jedno prometno invalidno područje. Apsurd je da u jednoj europskoj metropoli željeznička pruga presjeca grad na pola. Gradu nedostaju spojnice, u ovom slučaju spojnica sa Slovenske na Novu cestu’, kaže Marušić koji smatra da bi se time znatno rasteretio promet na ovom dijelu Trešnjevke.

‘To se ne bi izvelo lako, ali moguće je. Potrebna je denivelacija, ali to bi omogućilo da prodišu Selska, Ozaljska, Ilica i Prilaz baruna Filipovića na kojima su uvijek velike gužve.

Budući da spojnice nema, profesor Marušić smatra kako Magazinska zapravo gubi svoju funkciju.

‘Tko ide na Magazinsku? Ona je slijepo crijevo. Jedino što se može iz Magazinske jest u Zagorsku i onda opet na Selsku u gužvu’, kaže.

Ovo je signal jednog većeg problema

Uzme li se to u obzir, onda ukidanje jedne prometne trake i uvođenje novih parkirnih mjesta nije neopravdano. ‘U ovoj lošoj situaciji ovo rješenje ima opravdanje, ali dugoročno je to loše, neracionalno i neizdrživo’, smatra Marušić. ‘Ovo je jedno interventno rješenje. Ako ne misle ovako ostaviti dugoročno, onda to nije loše, ali strateški je dosta loše.

Upravo zbog izostanka spojnica na pravcu sjever-jug zbog čega je i Magazinska izgubila svoju funkciju, Marušić vjeruje kako su ovakve prometne izmjene signal da su gradu Zagrebu potrebni kapitalni infrastrukturni projekti koji bi pomogli u rješenju problema.

Ovaj konkretan problem bi se mogao riješiti, kaže, denivelacijom kojom bi se otvorio novi prostor i zahvaljujući kojoj bi se mogao povući pravac sa sjever na jug. ‘Grade se fontane, a ovakvi problemi stoje i dalje’, zaključio je Marušić.