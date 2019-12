PAZITE, IMATE JOŠ 18 DANA ZA ISPUNJAVANJE JEDNE VAŽNE OBVEZE: Država neće imati milosti, kazne su i do 350.000 kuna

Upis u registar stvarnih vlansika tvrtki moguće je provesti putem Finine web aplikacije uz certifikat ili u poslovnicama Fine

Do kraja godine, odnosno još 18 dana ostalo je ovlaštenim osobama u tvrtkama, udrugama, zakladama i ustanovama da se prijave u registar stvarnih vlasnika. Upozorilo je na to Ministarstvo financija uz podsjetnik da su kazne za neprijavljivanje stvarnih vlasnika od 5000 do 350.000 kuna za pravne osobe te od 5000 do 75.000 kuna za fizičke osobe.

Manje vremena za upis u poslovnicama Fine

Upis u registar moguće je provesti putem Finine web aplikacije uz certifikat (https://rsv.fina.hr/RSV-OnLineUnos-web/login) ili u poslovnicama Fine. Oni koji odluče upoisati se u registar u poslovnicama Fine moraju imati na umu da im je preostale manje vremena s obzirom na neradne dane i običaj kraćenja radnog vremena, piše Poslovni dnevnik.

Registar stvarnih vlasnika tvrtki posljedica je europske direktive protiv pranja novca koja nalaže da u tu svrhu registar bude otvoren javnosti.

