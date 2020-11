PAZITE IDEJU: Na poljoprivrednim zemljištima u Istri ‘grade’ lažne kuće i bazene. Zašto? Zbog snimki iz zraka i – naknadne legalizacije

Bespravni graditelji simuliraju izgrađene objekte na poljoprivrednim zemljištima gdje planiraju nove betonske objekte i to sve dok čekaju početak gradnje i eventualno snimanje terena iz zraka, što je inače važno kod legalizacije

Na rovinjskom području zaživjela je praksa lažiranja legalizacije i to na vrlo nevjerojatne načine koji pokazuju da su ljudi zaista spremni na svašta kako bi legalizirali nelegalnu gradnju. Priču o lažiranju legalizacije donosi Glas Istre, a kako pišu, neslužbeni očekivani val legalizacije u Istri u kojoj je bespravna gradnja prisutna desetljećima, inspirirao je bespravne graditelje na domišljato simuliranje stvarnog stanja terena.

Navode da postoji puno konkretnih primjera te da se jedan od njih nalazi u blizini naseljenog područja, gotovo nadomak centra Rovinja. Između ostalog, na toj mikrolokaciji niču i lažne kuće, površine 60 metara kvadratnih koje su građene od jeftinog lima. Kako saznaje Glas Istre, uz kuće se postavljaju modro plave najlonske cerade koje bi vjerojatno trebale imitirati bazen.

Dakle, bespravni graditelji simuliraju izgrađene objekte na poljoprivrednim zemljištima gdje planiraju nove betonske objekte i to sve dok čekaju početak gradnje i eventualno snimanje terena iz zraka. To je inače važno kod legalizacije. Novinari Glasa Istre pitali su rovinjskog gradonačelnika Marka Paliagu zašto se to radi.

Simulacije građevina ima oko stotinjak

“Snimamo dronom po cijelom Rovinju u sklopu kontrole prostora. Takvih slučajeva simulacije građevina ima preko 100! Na primjer, postavljene su konstrukcije od drva i lima da izgledaju kao kuće, dok plavo platno imitira bazen. Izgleda da mnogi imaju informacije o nekakvom novom valu legalizacije, dok mi o tome ne znamo ništa, kao ni resorno Ministarstvo kojem smo poslali upit. Uostalom, smatram da nova legalizacija ne bi bila dobra za Hrvatsku. Komunalno redarstvo Grada Rovinja naložit će, nakon provedenog snimanja terena iz zraka, uklanjanje otpada s poljoprivrednog zemljišta. To je jedino što možemo, za sada. Ljudi su veoma domišljati u nakani onečišćenja grada i prevare sustava”, govori gradonačelnik Rovinja.

Glas Istre neslužbeno doznaje da ovoga puta nije riječ samo o strancima kao kršiteljima zakona u zatečenim bespravnim gradnjama. Navode da je u barem u polovici slučajeva riječ o lokalcima. U ovim nezakonitim radnjama inače, kada su stranci u pitanju, prednjače državljani Austrije. Rovinjski gradonačelnik, upitan o eventualnim kaznama, odgovara da će se za sada naložiti uklanjanje otpada. Dodaje da će biti izdan prekršajni nalog ako se ne bude postupalo po nalogu komunalnog redarstva.

“Ako bi se kojim slučajem ikada dokazivalo postojanje građevina u svrhu legalizacije, snimke će nam poslužiti kao dokaz da se ustvari radi o običnom otpadu. Vidite, jedinice lokalne samouprave nemaju u rukama škare i sukno. Mi donosimo prostorne planove a nemamo mogućnost provoditi ih”, zaključak je rovinjskog gradonačelnika Marka Paliage.