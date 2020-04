PAVO (26) IMA TUMOR, ALI ON NE KUKA ZBOG KARANTENE: ‘Svjećice na torti sam gasio fenom, ovo ću sigurno pričati unucima’

‘Ono što nije lijepo u cijeloj toj priči je stigmatizacija bolesnika. I za mene su pričali da sam donio koronu u grad samo zato što sam se liječio na Rebru iako imam negativan rezultat na nekoliko testova’

Pavo Kolakušić (26) živi u Udbini i onkološki je bolesnik te vodi bitku s malignom bolešću. Ipak, ovaj mladić je pun optimizma. Kako izgleda život u Udbini u doba karantene te kako je njemu koji se bori s rakom, ispričao je za 24sata.

“Sablasno su prazne ulice Udbine u karanteni. Nigdje nema žive duše, a grad u blokadi pun je apokaliptičnih prizora cesta bez automobila, ulica bez ljudi, bez znakova života iz škole, kafića, crkve. Oni koji moraju proći, poput hitnih službi, dezinficiraju se”, počeo je Pavo priču.

‘Mnogi su tek sada primijetili da imaju obitelj!’

Dok gleda kroz prozor, Pavo na ulici ne vidi nikoga, tek tu i tamo zamijeti policijski automobil. Ovaj je mladić trenutačno “zarobljen” u četiri zida stana te je u izolaciji s roditeljima. Iz stana nitko ne izlazi osim u slučaju potrebe. No, Pavo uopće tu situaciju ne vidi toliko crnom, baš naprotiv.

“Ma može se naći zanimacija i u stanu i može se zabaviti bez odlaska u kafiće. Mnogi su tek sad primijetili da imaju obitelj! Ljudi se zaista pridržavaju propisanih mjera i to je dobro. Trgovina nam radi do 14 sati pa ih do tada možete vidjeti u redu za dućan, jedan iza drugoga s distancom od tri metra kako u parovima ulaze kupovati, jer je po dvoje ljudi dopušteno prema veličini trgovine. Ionako imamo tri kafića, crkvu i park sve u svemu. I nije da se ne može prošetati, može, evo i ja sam bio malo u šumi, sam, protegnuo noge i vratio se kući. Nikog nisam sreo”, govori Pave za 24sata.

Inače, on je na Uskrs napunio 26 godina pa je prepričao da je rođendan proslavio s roditeljima te da je svjećice na torti gasio fenom. “Napokon nešto što ću moći pričati unucima!”, ispričao je mladić kroz smijeh.

‘Liječio sam se na Rebru pa su za mene govorili da sam donio koronu u grad’

Ovaj 26-godišnjak radio je kao dostavljač u Zagrebu, no zbog epidemije se morao vratiti u Udbinu jer mu je tamo prebivalište. Ono što ga smeta u cijeloj priči s koronavirusom jest stigmatizacija oboljelih. Usput je ispričao kako će izgledati njegovo daljnje liječenje od raka za vrijeme karantene.

“Tumor sam operirao prije dvije godine, ali mi se vratio. S kemoterapijom se postupno smanjuje i riješit ću ga se. Koronu nemam, nekoliko sam puta testiran i ako prođem ponovno testiranje u utorak na punktu, mogu ići u Zagreb po novu injekciju i odmah natrag. Vozit će me otac. Imam pravo na sanitetski prijevoz, ali ne želim svojim slučajem zamarati te premorene ljude. Ono što nije lijepo u cijeloj toj priči je stigmatizacija bolesnika. I za mene su pričali da sam donio koronu u grad samo zato što sam se liječio na Rebru iako imam negativan rezultat na nekoliko testova. Ne vjerujem ni da je žena za koju se govori da je donijela bolest s Rebra nulti pacijent. Tamo se jako pazi na sigurnost, a nema ni ulaženja-izlaženja iz bolesničke sobe. Oboje smo otpušteni na dan potresa u Zagrebu, a nju su doma vozili sanitetom”, ispričao je mladić za 24sata.

