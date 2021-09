Saborski zastupnik Hrvatskih suverenista (HS) Marijan Pavliček najavio je u petak, na službenom predstavljanju novih članova Kluba zastupnika HS-a Miroslava Škore i Vesne Vučemilović, u idućih mjesec dana veliki ujediniteljski sabor Suverenista.

Na saboru će se prvi put u povijesti hrvatske politike četiri stranke ugasiti i priključiti Suverenistima, rekao je Pavliček ne navodeći koje su to stranke.

Klub HS-a sa Škorom i Vučemilović dobiva dodatnu širinu

Izrazio je uvjerenje da će bitnu ulogu u tome igrati Škoro i Vučemilović i da će HS biti "istinska domoljubna opcija, alternativa vladajućoj eliti, da napokon možemo vratiti nadu biračima desnog političkog spektra da zajedništvo nema alternative".

Pavliček je zadovoljan novim članovima Kluba, kaže da je to bio logičan slijed događanja jer su HS prvi stali iza Škore kad se pojavio na hrvatskom političkom nebu, a i dijele isti svjetonazor.

„Sa Škorom i Vučemilović dobivamo dodatnu širinu u radu Kluba, posebice temama kojima se do sada nismo kvalitetnije bavili“, kazao je. Škoro je izjavio da je ulazak njega i Vesne Vučemilović u Klub HS-a nužan potez koji je uslijedio nakon ljetošnjih događaja u DP-u, očekuje da će u Klubu nastaviti djelovati na pitanjima koja su u njihovu fokusu.

„Politička stranka ne smije biti cilj, ona je sredstvo, recimo ovako - ako se voziš autom, pa dalje ne možeš, onda sjedneš u brod ili zrakoplov, ideš dalje prema cilju“, slikovito se izrazio.

DP-u je rejting u slobodnom padu

Kad je riječ o budućnosti njihove bivše stranke, DP-a, Vučemilović kaže da ona ovisi o potezima novog vodstva, a koliko se vidi u proteklih mjeseci pol „njihov je rejting u slobodnom padu“. Škoro je dodao kako im želi svako dobro, "no tko sije vatru, ne može žeti ništa drugo nego požar“.

„Teško ću oprostiti ljudima koji su išli povrijediti mene i moju obitelj, no u političkom smislu smatram da u DP-u ima vrlo kvalitetnih ljudi. Mislim da smo dobro surađivali, postigli dobre rezultate i nadam se i radujem budućoj suradnji, jer ako želimo raditi na spomenutim idejama onda moramo razgovarati sa svima“, kazao je.

O eventualnom prelasku ostalih DP-ovaca u HS ne želi nagađati. "To ovisi o njima, oni najbolje vide način funkcioniranja u DP-u, pitanje je žele li ostati na strani špekulacija, blaćenja drugih ljudi ili žele nastaviti putem temeljne ideje DP-a, to je politika čistih ruku, a ne zakulisnih igara i igranja s velikim kapitalom i osobnim interesima. Politika kakvu sam zacrtao osnivajući DP, nije ona koju trenutno odražava vodstvo DP", rekao je.

Škoro nema podataka što je s prijavama koje je podnio DORH-u, Državnom uredu za reviziju i PU. „Nitko me još nije zvao, znam da su zvali neke ljude. Postoji informacija po kojoj, kad su DP zvali iz PNUSKOK-a nije im se nitko javio, kad su došli fizički nitko im nije htio otvoriti vrata“, kaže.

Poručio je kako ne bježi od odgovornosti, no boji se da svako kašnjenje omogućava „tamo nekim ljudima, koji su skloni spinovima, da rade stvari koje nisu dobre“.

Penava teško može usuglasiti posao gradonačelnika, zastupnika i predsjednika DP-a

Škoro i Vučemilović upitani su i o Ivanu Penavi kao mogućem predsjedniku DP-a.

„Penava je krasan gospodin, no mora odlučiti želi li biti član DP-a ili imati svoju stranku ili biti gradonačelnik Vukovara ili zastupnik, no to ćete morati pitati njega“, rekao je Škoro.

Vučemilović smatra da Vukovar, mjesto posebnog pijeteta, zaslužuje gradonačelnika 24 sata dnevno, a ne nekoga tko će voditi grad na daljinski iz Zagreba.

„Pitanje za Penavu, hoće li se preseliti u Zagreb, podnijeti ostavku na mjesto gradonačelnika ako postane predsjednik DP-a. Mislim da je to pitanje na koje on mora odgovoriti, jer teško će usuglasiti posao gradonačelnika, zastupnika i predsjednika stranke“, ocijenila je Vučemilović.