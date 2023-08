Oni na saborskim sjednicama ne mogu proći neopaženo. Čim se pojave, svi znaju da će biti problema. Koja god bila tema i kako god tekla rasprava, oni se uvijek pobrinu usijati atmosferu, doliti ulje na vatru, iznervirati suprotnu političku opciju i prirediti scenu o kojoj će se pričati više nego o zakonu koji se mijenja. Oni remete mir, rade šou i ne ostaju dužni, bilo da sami provociraju ili uzvraćaju na provokacije. Predsjednici Sabora redovito im dijele crvene kartone, a imaju više isključenja od Sergia Ramosa. Oni su: Nikola Grmoja (Most), Željko Sačić (Hrvatski suverenisti), Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti), Krešo Beljak (HSS), Hrvoje Zekanović (HDS) i Miro Bulj (Most). Što ih motivira da dižu prašinu kad god se pojave, je li to taktika ili vruća glava, otkrili su u razgovoru za Net.hr u serijalu 'Zločesti dečki Sabora'.

Nakon Nikole Grmoje i Željka Sačića, serijal nastavlja suverenist Marijan Pavliček. Inače profesor po struci, Pavliček je predavao njemački jezik i povijest prije nego što je 2014. zaplivao političkim vodama. Najprije je bio član Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević da bi potom prešao u Hrvatsku konzervativnu stranku. Prigodom ujediniteljskog sabora Hrvatske konzervativne stranke i Akcije za bolju Hrvatsku 2017. izabran je za predsjednika HKS-a, čime je naslijedio bivšu predsjednicu stranke Ružu Tomašić te je jedan od suosnivača Hrvatskih suverenista, stranke nastale okupljanjem nekoliko stranaka na desnici. Javnosti je poznat i po sudjelovanju u živahnim saborskim raspravama za koje kaže da su "odraz demokracije".

Nepripremljenost za rasprave je neprihvatljiva

"Ne bi bilo dobro da svi isto razmišljamo o određenim temama. Upravo kroz raspravu i različita mišljenja bi se trebala iskristalizirati ono najbolje u nekom prijedlogu zakona. Naravno da u tim raspravama bude i povišenih tonova, ali sam apsolutno protiv vrijeđanja na osobnoj razini. Jer cilj svih saborskih zastupnika bi trebao biti da naši građani kroz kvalitetne zakonske akte žive što kvalitetnije", kaže Pavliček koji ne pamti niti jedan saborski incident u kojem je sudjelovao, a zbog kojeg bi mu danas bilo žao.

"Nastojim u svojim raspravama nikoga osobno ne uvrijediti, ma koliko se ne slagao sa nekim prijedlozima vladajućih", kaže Pavliček kojeg najviše smetaju zastupnici koji se ne pripremaju za saborske sjednice.

"Ako mi je nešto neprihvatljivo, to je da se pojedinci uključuju u raspravu, a da materijal za određenu točnu dnevnog reda nisu ni otvorili", pojašnjava.

"Nažalost pojedinci rade predstavu za javnost i cirkus svojim ponašanjem u Saboru. Ni sa kim osobno nisam posvađan, ali nemam baš neku naviku sjediti i piti kavu s kolegama s kojima se svjetonazorski ni u čemu ne slažem", otkriva Pavliček. "Poštujući, naravno, pravo na njihov suprotni stav", dodaje.

O euru: 'Ušli smo kao guske u maglu'

Na naše pitanje, koja ga je tema u posljednjih godinu dana u Saboru najviše uzrujala, kaže - zakon o euru!

"Ušli smo ‘kao guske u maglu’ u eurozonu! Iako smo ja i moje kolege iz kluba Hrvatskih suverenista mjesecima upozoravali da će nam se to obiti o glavu, da će doći do drastičnog poskupljenja cijena roba i usluga, vladajući se se nažalost oglušili. Danas imamo to što imamo, sve je gotovo za 20 do 30 posto skuplje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a naši građani žive sve lošije, jer ima plaće i mirovne ne prate rast inflacije", kaže Pavliček kojem je, kako kaže, najviše stalo do tema koje se tiču standarda građana i do nacionalnih tema - prije svega, rješavanja pitanja suvereniteta, ali i pitanja Hrvata i njihovo položaja u susjednim zemljama.

Zanimalo nas je i zbog čega krši poslovnik iako zna da zbog toga može izgubiti riječ.

Kolegice često puta bolje pripremljene od kolega

"Kao oporbeni zastupnik nemate baš puno mehanizama iskazati svoje stavove. Često koristimo Povredu poslovnika, što za sobom vuče i vrlo često opomenu. No, sve je to dio demokratske borbe. Osobno ne vidim ništa sporno u tome", otkriva, dodajući da kolegice u saborskim klupama također često znaju biti oštre u raspravama, pa i bolje pripremljene od svojih kolega.

"Ponedjeljak i utorak najčešće koristim za pripreme za rasprave", otkriva Pavliček svoju 'saborsku rutinu'. "Uz točke dnevnog reda koje valja proučiti, nastojim se dodatno informirati tako sto kontaktiram osobe iz struke. Ako je tema poljoprivreda, porazgovaram sa dva tri poljoprivrednika kako bih s terena dobio prave informacije. Na putu prema Zagrebu u srijedu rano ujutro, tijekom trosatne vožnje još jednom 'utvrdim gradivo', govori ovaj zastupnik koji živi i radi u Vukovaru.

Ministar kojeg se rijetko viđa

Zanimalo nas je i kako Pavliček gleda na gostovanja premijera Plenkovića u Saboru te kakvima ocjenjuje njegove odgovore na pitanja zastupnika.

"Premijer gotovo nikad, izuzev svojim stranačkim kolegama, ne odgovara na postavljena pitanja oporbe", kaže Pavliček. "Svoj odgovor koristi radi hvalospjeva njegove vlade. Prilično bahato ponašanje, iako bi kao premijer morao imati na umu da su saborski zastupnici predstavnici naroda i da je potpuno legitimno postavljati razna pa i za premijera škakljiva pitanja", upozorava Pavliček koji smatra da se odnos izvršne vlasti prema zakonodavnoj vlasti dosta srozao.

"Posebice je zabrinjavajuće da se pojedini ministri nikad nisu pojavili braniti svoje točke u Saboru, već šalju državne tajnike. Primjerice, ne sjećam se kada sam u saboru vidio ministra Božinovića…", zaključuje Pavliček.

